黑白集／「洪素珠」變年輕 族群對立堪憂

曾辱罵老榮民引起公憤的洪素珠。(本報資料照片)

《日經》汙衊台灣退休 軍官九成為大陸提供情報，引發不良效應。航太 作家王立楨稱，他穿著飛行夾克搭乘捷運 ，竟有年輕人嗆他：「把情報賣給中國，不覺得可恥嗎？」日媒一篇偏頗報導毀損國軍形象，不僅有人誤信，還掀起族群對立，可見社會民心之脆弱。

王立楨的遭遇，讓人聯想起七年前的「洪素珠事件」。洪素珠以公民記者自居卻有強烈反中及排除異己意識，在高雄「堵訪」老榮民時常語帶羞辱：「你們回去好嗎」、「不要你們中國人在我們台灣」，終引發公憤。當時，剛上任的蔡總統譴責仇恨言論，要求停止散布族群偏見。

但社會是健忘的，七年來，政客何曾少收割過仇恨果實？日媒指控退役軍官「賣台」，引述的是不具名者說法，缺乏基本新聞判斷，更毫無查證。可笑的是，綠媒卻喜形於色急急「轉內銷」，刻意撕裂族群，製造軍民對立。一片諾諾中，唯獨馮世寬捍衛軍人形象，已阻止不了仇恨種籽散播。

一個不信任國軍、甚至把軍官當叛徒的國家，要靠誰來維護台海安全？對岸的文攻武嚇不會停止，但那些熱愛叫囂卻無心應戰的人，才是台灣更大的威脅。尤其，我們看到了「洪素珠年輕化」的現象，那些自認「愛台」卻不分青紅皂白仇視自己同胞的年輕人，是誰把他們打造成這副模樣？