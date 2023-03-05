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美中台三角關係大選必考題 藍綠白燒腦

記者 林縉明、周佑政

國民黨、民進黨、民眾黨力拚2024總統大位，除了民意支持，更是繞不過美中台三角關係這道必考題。美方目前對於藍綠白潛在總統人選，都存在一定程度的疑慮，柯文哲的「兩岸一家親」，賴清德的「務實台獨」，以及「謎樣般」的侯友宜，三人各有各的「缺陷」。如何化解美方疑慮，獲得青睞，藍綠白都必須絞盡腦汁繳出答案卷。

早已表態參選總統的民眾黨主席柯文哲，將成為首位表態角逐總統選舉訪美的潛在參選人；柯文哲過去擔任台北市長任內，拋出兩岸一家親的主張，過去論述也被認為比較傾向中國大陸，且柯文哲外交政策相關論述模糊，讓美方始終抱持觀望態度。

柯文哲此次訪美，相信兩岸論述跟台美關係，將會成為美方的必考題，美方勢必想要聽到柯文哲提出滿意的答案，以柯文哲先前提出的「親美友中」論述來看，恐怕難被美方接受，如何藉由此次出訪增加與美方互信基礎，將會是柯文哲訪美的重點。

副總統賴清德台獨立場鮮明，為了拚2024，取得美方信任，賴清德已強調會延續蔡總統的兩岸路線，近期賴陣營還討論將蔡總統提出的「四個堅持」納入黨綱；不過賴清德這些作為，都只是空泛的表態，到底什麼才是「賴清德路線」，以及賴清德何時來美「面試」，美方、大陸以及所有選民都想知道。

新北市長侯友宜被看好是藍營「最強人選」，但侯友宜除了要面對「如何出場」的問題，更讓藍營憂心的是，侯友宜的兩岸外交立場迄今仍「成謎」。過去的侯友宜或許可以地方首長身分、以一句「好好做事」，輕輕帶過兩岸外交的深水區政治議題；但總統大選越來越逼近，侯友宜再也沒有迴避的空間。

美方對台灣各政黨總統人選，都有一定的事前初步評估，現階段藍綠白可能的總統人選，都有各自在兩岸外交論述上的盲點。

隨著2024大選逼近，美中台關係這道必考題的作答時間也逐漸倒數，柯文哲、賴清德、侯友宜會繳出什麼樣的答案卷，外界都引頸期盼。

柯文哲 賴清德 侯友宜

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