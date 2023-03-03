黑白集／廢教官棄核能 蔡政府重視國防誰信

蔡政府重啟停擺多年的民防體系，高中以上學校恢復「防護團」，編組「青年服勤大隊」，16歲以上學生要負擔保鄉保校、災防救護等任務。

國家面臨安全威脅，動員民間力量襄助自有必要。學校在民防體系扮演重要角色，也很合理。民防團隊若要落實，平時必須組織與訓練，但校長和老師均非這方面人才，怎麼指望他們屆時能稱職動員民力、安定後方？無怪消息一出，外界一片唱衰。

早年中學必修的軍訓與護理課，和各校的軍訓教官，其角色正是平時、戰時轉換的橋梁。但民進黨 長期把教官與軍訓視為威權遺毒，完全執政後又為他們設了落日期限。在充滿綠營意志的108課綱，國防教育 課程則降至最低。蔡政府花了大力氣要讓社會與軍隊分開，如今配套機制廢除殆盡，卻突然要回頭建立民防體系，豈不可笑？

更荒唐的例子，是能源戰略。台灣是孤島，一遇戰爭遭海上封鎖，物資供應必受重創。而核燃料來源穩定易儲存，敵方基於道德風險，不能攻擊核電廠，核能是因應特殊局勢的較佳選擇。但民進黨卻必欲去之而後快，甚至將半數電力來源押在來源最易中斷、易毀性最高、全台儲量不及兩周的天然氣 。如此配比，註定無法承受任何戰爭。

生活條件與戰鬥條件完全背道而馳，政府宣稱自己最重視國防，誰能相信？