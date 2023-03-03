羅森柏格接AIT 將與台總統候選人溝通 確定了解華府想法
美國在台協會（AIT）理事會1日宣布，擔任AIT主席六年多的莫健本月20日將退休，由白宮國家安全會議中國與台灣事務資深主任羅森柏格接任。羅森柏格是國務卿布林肯推薦人選，路透報導，這項人事顯示美國有意強化與台灣互動，羅森柏格任務包括與台灣各陣營總統候選人溝通，推動台灣購買布雷系統等武器建構不對稱戰力。
AIT在聲明中指出：「身為AIT主席，羅森柏格女士將參與美國對台灣的政策討論，也會代表美國政府定期訪台，並在美國參加與台灣代表的會議。」
路透引述四名知情人士的話報導，羅森柏格將比前兩任主席（莫健、薄瑞光）在處理美台關係上更加親力親為，首要任務將是維持華府與台灣明年總統大選各陣營候選人的溝通管道。知情人士強調，任命羅森柏格不表示華府選邊站或偏袒哪個陣營，而是要確定各陣營了解華府的想法。
消息人士透露，羅森柏格的另一優先要務是推動台灣國防部發展「不對稱戰力」，包括購買布雷系統和防空與反艦飛彈，而非重型戰車與戰鬥機：「做得愈多和愈快，對台灣自我防衛愈好，這是美國政策的高度優先事項」。羅森柏格也將處理美國對台軍售交貨遲延的問題。
國務卿布林肯擔任副國務卿和副國安顧問時，羅森柏格是他的辦公室主任和高級顧問。2016年美國總統大選，羅森柏格是喜萊莉‧柯林頓的外交政策顧問。CNN引述官員的話說，羅森柏格在國安會與拜登的國安團隊非常熟悉，在制定美國對中戰略和政策發揮「關鍵性」角色。
華府亞洲問題專家葛來儀表示，AIT主席由華府政務官出任，「和過去17年模式不同」。薄瑞光2006年接AIT主席前，是美國駐越南大使。
羅森柏格將接任AIT主席，外交部與朝野立委對此人事案都表示歡迎，學者表示，拜登換了一個更熟悉台美對話的人，未來台美互動會更順暢。
國民黨立委江啟臣表示，羅森柏格是白宮高階幕僚出身，熟悉兩岸情勢，AIT過去多為象徵意義，未來可能因羅森柏格，實質影響力上升。
政大國關中心研究員嚴震生表示，AIT處長孫曉雅、台駐美代表蕭美琴都是女性，且年齡相近，未來互動上會更容易且順暢，沒有界限。
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