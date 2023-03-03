羅森柏格接AIT 將與台總統候選人溝通 確定了解華府想法

白宮國安會中國與台灣事務資深主任羅森柏格(前)，將出任美國在台協會主席。（美聯社）

美國在台協會（AIT ）理事會1日宣布，擔任AIT主席六年多的莫健本月20日將退休，由白宮國家安全會議中國與台灣事務資深主任羅森柏格接任。羅森柏格是國務卿 布林肯推薦人選，路透報導，這項人事顯示美國有意強化與台灣互動，羅森柏格任務包括與台灣各陣營總統候選人溝通，推動台灣購買布雷系統等武器建構不對稱戰力。

AIT在聲明中指出：「身為AIT主席，羅森柏格女士將參與美國對台灣的政策討論，也會代表美國政府定期訪台，並在美國參加與台灣代表的會議。」

路透引述四名知情人士的話報導，羅森柏格將比前兩任主席（莫健、薄瑞光）在處理美台關係上更加親力親為，首要任務將是維持華府 與台灣明年總統大選各陣營候選人的溝通管道。知情人士強調，任命羅森柏格不表示華府選邊站或偏袒哪個陣營，而是要確定各陣營了解華府的想法。

消息人士透露，羅森柏格的另一優先要務是推動台灣國防部發展「不對稱戰力」，包括購買布雷系統和防空與反艦飛彈，而非重型戰車與戰鬥機：「做得愈多和愈快，對台灣自我防衛愈好，這是美國政策的高度優先事項」。羅森柏格也將處理美國對台軍售交貨遲延的問題。

國務卿布林肯擔任副國務卿和副國安顧問時，羅森柏格是他的辦公室主任和高級顧問。2016年美國總統大選，羅森柏格是喜萊莉‧柯林頓的外交政策顧問。CNN引述官員的話說，羅森柏格在國安會與拜登的國安團隊非常熟悉，在制定美國對中戰略和政策發揮「關鍵性」角色。

華府亞洲問題專家葛來儀表示，AIT主席由華府政務官出任，「和過去17年模式不同」。薄瑞光2006年接AIT主席前，是美國駐越南大使。

羅森柏格將接任AIT主席，外交部與朝野立委對此人事案都表示歡迎，學者表示，拜登換了一個更熟悉台美對話的人，未來台美互動會更順暢。

國民黨立委江啟臣表示，羅森柏格是白宮高階幕僚出身，熟悉兩岸情勢，AIT過去多為象徵意義，未來可能因羅森柏格，實質影響力上升。

政大國關中心研究員嚴震生表示，AIT處長孫曉雅、台駐美代表蕭美琴都是女性，且年齡相近，未來互動上會更容易且順暢，沒有界限。