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陸盼重啟兩岸觀光 陸委會評估中

特派記者賴錦宏、記者陳政錄╱綜合3日電

中華民國旅行公會全國聯合會理事長蕭博仁率領的代表團，昨結束在北京兩天密集的拜會行程返回台北。他轉述國台辦說法，大陸希望儘快恢復兩岸人員往來正常化、各領域交流常態化，希望台灣方面取消對大陸民眾赴台和兩岸直航限制，期待兩岸觀光早日重啟，雙方能互送遊客及台生、陸生。

據悉，國台辦交流局長黃文濤在會見蕭博仁一行時表示，國台辦完全支持推動兩岸的交流，也期待觀光開放、兩岸互送遊客及台生陸生，贊成「小三通」及平潭到台北、台中遊輪的重啟。

黃文濤稱，他日前詢問平潭市委書記，平潭表示對於恢復到台北、台中的郵輪都已準備好，輪船也整裝蓄勢待發了。他強調，大陸方面在2月1日提出恢復大陸16個兩岸直航航點，迄今仍在等台灣方面的回應。

大陸文旅部也表達期待兩岸恢復交流交往，航點部分可先重開幾個重點城市，不一定16個城市同時開開放。

蕭博仁1日下午還曾拜會大陸海協會長張志軍，張志軍說，對於兩岸觀光旅遊大陸的立場從來沒變。他特別強調，「兩岸的觀光旅遊、多交流，有助於台海的和平穩定。」

陸委會重申相關機關正就旅運需求、可能疫病風險、兩岸交流情勢、航運作業及配套準備等各方面，蒐整相關資訊，積極進行評估及規畫。至於陸客赴台觀光，陸委會正和交通部等相關機關依據兩岸疫情及整體新情勢等評估陸客來台事宜，並完善相關管理機制。

觀光 中華民國 北京

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