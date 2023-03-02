新聞評論／對岸遣返台要犯 陸委會何時解禁觀光？

台南學甲88槍擊案主嫌「紅龜仔」洪政軍（中）、槍手孔祥志（後），案發後潛逃出境，在台方與陸方警察配合下於2月將兩人逮捕，遣返台灣。(本報資料照片)

中國大陸公安日前主動聯繫台方，要求遣返 在福建就逮的台南88槍擊案兩名主嫌，刑事局隨即赴廈門押回重犯，可望使全案真相大白。陸方繼開放小三通、擴大直航及協助農漁產品輸陸之後，再次向台方遞出橄欖枝。藉此，兩岸共同打擊犯罪及司法互助機制回溫，北京當局就台治安問題積極回應台灣民意；接下來，就看台灣陸委會何時重啟兩岸觀光 ，拿回兩岸交流的發球權。

發生在選舉期間的台南88槍擊案，扯出黑金及光電染黑弊案，兩名嫌犯隨即潛逃大陸。台方通報大陸公安，陸方在春節前逮獲兩嫌，日前通知台方將嫌犯帶回。近期，陸方先後提出直航擴點及主動遣返重犯，皆說明北京對台政策顯有改變：回到九二共識的基礎上，兩岸仍可以既有管道進行兩岸直航及司法互助的溝通。蔡政府任內，兩岸共同打擊犯罪機制受政治對峙影響，相互遣返人數僅60餘人，遠低於馬政府時代。大陸這次主動執行司法互助，顯示陸方願意在政治分歧之外，尋求民共政府交流之道，解決人民關切的問題。

陸委會對擴大直航、恢復兩岸旅遊態度保守，一直以疫情 為由因應大陸對台新政，嚴謹有餘卻無視民間的需要。2月底發布的「中國情勢報告」，指責大陸兩手策略，政軍威懾之外，另透過交流平台會見在野黨、宗教及農漁業者，推進統戰。大陸建議疫後恢復交流，蔡政府卻視為「統戰」；副主委梁文傑並痛批，大陸承諾協助農漁產品重新輸陸，是把經貿當成統戰工具。

蔡政府慣用「統戰」一詞醜化對岸的種種作法，包括國民黨副主席夏立言赴陸訪問，也被形容為「統戰樣板」。如此僵化的態度，已越來越失去正當性。交流旨在增進兩岸的交互了解，消除歧見和惡意；如果以統戰為名拒絕一切交流，那又哪來的「對等尊嚴」？如果夏立言訪陸是被統戰，那刑事局赴陸帶回槍擊要犯，又該如何形容？

就算大陸示好台灣社會具有其統戰目的，其中有利於台灣民眾的事項，蔡政府也沒有理由一概拒斥。否則，一味漠視人民需求的話，政府豈不成了對岸統戰策略的最佳獵物？近年兩岸關係惡化，觀光旅遊叫停，吃虧的是台灣大小業者；司法互助機制被冰封，詐騙集團橫行，受害者遍及全台。如今，陸方了解中斷交流只會使兩岸陷入敵意螺旋，因而主動提議重啟交流。對此，蔡政府不能一味揣測對方的政治意圖而習慣性地回絕，而必須取得政策主動性爭取人民福祉，才是破解統戰贏得民心的法門。

海基會董事長李大維對企業界表示，只要擴增直航點有助台商與台方人民，一定會綜合考量；但他也坦言，這是陸委會的業務。陸委會表示，因疫情「暫停」兩岸航點與旅遊，相關部會正在評估疫情及兩岸情勢。這顯示，國安部門在統戰和民意之間，仍未取得平衡點。

台方旅行公會全國聯合會率六都及省旅行公會代表赴陸，兩岸旅行及航空小兩會將商談直航和開放兩岸團體旅遊議題。陸方希望兩岸互啟團體旅遊，由於規模龐大，蔡政府是否先選擇局部開放試行，引人關注。三年疫期，兩岸敵意日積月累，加上地緣政治緊張，台灣的戰爭風險日益上升；民進黨若想繼續執政，必須證明自己有能力與大陸當局對話。同理，習近平若想排除外力干涉兩岸和平，也須積極尋求與台灣政府交往的方法。若能重啟觀光交流，兩岸執政當局都應珍惜交往機會修復兩岸人民情感，這才是無價的避戰護欄。