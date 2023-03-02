馮世寬痛斥日媒汙辱退伍軍人 綠委提案退輔會調查

國民黨立委陳以信質詢表示，外交部應協助由馮世寬領銜，公開向日方澄清，甚至找來報導記者面對面澄清。(取材立法院直播)

日媒大篇幅報導指稱我九成退伍軍人為收錢為中共 作間諜 ，報導經媒體大幅轉載。退輔會主委馮世寬上午在立法院以「髒話」評論相關報導，且拒絕收回，他說「士可殺、不可辱」。但針對日媒這項「傳聞」，民進黨立委劉世芳擬妥臨時提案完成連署，建請退輔會邀集國防部 、大陸委員會、法務部等有關機關，清查過去五年的退除役軍士官名單，有否違反國軍保防任務或違反兩岸人民關係條例及相關國安法律規定，觸犯國防機密情報外洩等情事，並請研議加強防制等因應之道，以維護國家安全。

立法院外交及國防委員會上午邀請退輔會主委馮世寬報告業務概況，並備質詢。民進黨立委劉世芳詢及，退輔會對加強退伍軍人的心防有何措施？

馮世寬答詢表示，確有退伍軍人到大陸郊遊、打球、作團體活動，是有這麼回事；當他知道，尤其是空軍，都是跟他在一起廿卅年飛行的伙伴，聽到他們有被中共招降去的可能，他個人非常痛心，但他當過情報次長，對反情報這塊，他個人非常熟悉，這難道不是中共作的反宣傳嗎？有什麼好宣布？中共有多少高級將領曾到台灣來，我們都根據對方要求不要公布，對方公布造成我方對退伍軍人不信任、不任用，產生反感，無形中就將我們自己搞亂。這中共反情報、反宣傳手法。

聽到劉世芳詢及有日媒報導聲稱國軍9成退役軍人當了中共間諜換取金錢，馮世寬甚至在立委前面再次「重申」：這項報導是「胡說八道」，「放他媽個屁！」他稍後向國民黨立委江啟臣進一步表示，他希望媒體將他批評這項報導的「髒話」翻譯出去，他願承受這樣的後果。

他表示，全國軍都知道前空軍司令沈國禎是他從小的夥伴，飛行時是他的僚機，但現在不來往了，沈向他說現在他在政府辦公，現在外界把他講成這樣，他怕影響他前途，這個分化得多厲害。他說，他們之間的交情不是一日兩日，現在連太太都不來往。這個新聞分化我們的國軍官兵，誤導我們全國老百姓團結的心，一定要澄清。

國民黨立委陳以信質詢表示，外交部應協助由馮世寬領銜，公開向日方澄清，甚至找來報導記者面對面澄清，馮世寬承諾表示，外交部應出面澄清，國內黨政軍要一起合作。但說要找記者來談，馮世寬則說，「依我個性要抓來槍斃，沒這個觀念當什麼國際記者」。但陳以信提醒他，用語應要適當，可否收回？馮世寬說，要他收回不可能，士可殺不可辱。

不過，僅管日媒報導並未求證我方，江啟臣、陳以信等立委也要求政府甚至蔡總統應出面對日澄清，但劉世芳上午已在立法院連署臨時提案，要求退輔會調查此事。

劉世芳提出的臨時提案內容如下：有鑑於近日媒體報導傳聞，台灣有9成退除役軍官，疑涉洩漏原職軍隊機密，而影響國防任務乙節，建請國軍退除役官兵輔導委員會邀集國防部、大陸委員會、法務部等有關機關，清查過去五年之退除役軍士官名單，有否違反國軍保防任務或違反兩岸人民關係條例及相關國安法律規定，觸犯國防機密情報外洩等情事，並請研議加強防制等因應之道，以維護國家安全。

此案現在除提案人劉世芳外，另有何志偉、蔡適應、羅致政、林昶佐等綠委連署。