民調：61%民眾認為 台應親美和中不選邊

民主文教基金會1日發布一份「台灣人民對美國認知」主題的民調，61％民眾認為「親美和中，不選邊」最有利。(記者程遠述／攝影)

美中競爭牽動兩岸關係，民主文教基金會昨天發布一份「台灣人民對美國認知」主題的民調 ，其中顯示，面對中美鬥爭愈烈，有61％人認為「親美和中，不選邊」最有利，22.8%認為應親美反中、選擇美國，3.8％親中反美、12.4％未表態。

台大政治系教授左正東表示，這份民調顯示，對美國保持懷疑態度的民意居於多數，但疑美不是反美，綜合其他問題民調，民眾是認知到美台利益不一定完全相同，但仍認為美國在兩岸關係中有合適角色。

根據民主文教基金會民調，對於美國是真心守護台灣、還是利用台灣壓制中國大陸？55.4％認為是利用台灣、19.7％是守護台灣；對美國保障台灣安全承諾有無信心？49.1％傾向沒信心，42.8％傾向有信心。

覺得美國會不會因本身利益，把台灣作為壓制中國大陸崛起的工具？65.4％傾向覺得會、22.2％傾向不會。問卷也問，北京表示，如果有外部勢力介入，會採非和平方式處理兩岸問題，面對美國介入兩岸問題，對台灣有利還是不利？47％認為不利、34.1％認為有利、17.1％未表態。

左正東也表示，在民調中，各年齡層態度相對一致，民眾對美國有懷疑，但包括安全承諾、介入問題等，加上未表態者其實兩方大致相當，顯示民眾對於 美、台利益不同有清楚認識，但仍肯定美國在兩岸關係中扮演角色。

左正東指出，大家對於美國動機態度保留，不表示否定美國，也不表示拒絕美國，他認為民進黨 提出「疑美論」，是誤導簡化的說法，把疑美簡化成反美，讓民眾誤解、也讓美國誤解。

且民眾懷疑美國的重要原因，是民進黨要負責，例如民進黨政府跟美國交往，對大眾透明度很低，像萊豬未經協商就宣布、美國經貿協定進度不明等議，另外民進黨處理美國關係，也有明顯黨派偏差，不管是對美場合不邀在野黨或是選舉操作，都產生誤解。

民主文教基金會董事長桂宏誠則表示，這份民調顯示，民眾相信美國介入兩岸問題是為美國利益，民進黨政府完全倒向配合美國的「抑中」政策，讓民眾對台灣的利益和安全保障，仍充滿疑慮。

國民黨立委李貴敏也表示，每個國家都以自己利益前提行動是合理的，但執政黨把自己國家利益、放在別的國家利益之後，最不可取，例如台積電因全球不能缺晶片成為護國神山，原應借助全球經濟實力、捍衛台灣安全，政府卻把此實力往外推，不管是在美國或他國設廠，牽動的不是單一公司，而是是產業供應鏈。

政大國發所教授高永光則說，今年1月副總統賴清德 曾說「千萬不要讓有心人故意發起懷疑美國言論變社會主流共識，會對台灣非常不利」，但事實上包括美國等民主憲政體制設計，人民本就應懷疑政府、對政府不信任，才能制衡，從此民調看來，賴清德和民意距離遙遠，「賴清德不用選了」。

民主文教基金會此份民調委託艾普羅行銷市場研究公司，針對全國年滿 20 歲以上之民眾進行電話訪問，訪問日期是2月20至22日，有效樣本1072 人（拒訪：449人），95%的信心水準下，抽樣誤差介於正負3.0%之間。