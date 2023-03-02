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華郵：F16交機 台飛行員嚴重不足

台灣新聞組╱台北2日電
華盛頓郵報報導，美方售台的F16戰機一旦全數交機，台灣恐面臨戰機飛行員嚴重不足問題。圖為嘉義空軍基地的F16-V操演。(本報資料照片)
華盛頓郵報報導，美方售台的F16戰機一旦全數交機，台灣恐面臨戰機飛行員嚴重不足問題。圖為嘉義空軍基地的F16-V操演。(本報資料照片)

華盛頓郵報報導，美方出售台灣的66架新造F16戰機預計2026年全數交機，但台灣面臨戰機飛行員不足問題，生育率下降、從軍吸引力下滑加上台海衝突風險升高，導致台灣軍方招募人數多年來都難達標。

報導指出，這個問題在台灣菁英戰鬥機飛行員當中更為嚴重，他們幾乎每天都要應付擾台共機。

為防備北京犯台的可能，台灣新添的66架F16戰機一旦全數交機，第四代戰機總數將達200多架。然而，以目前進度來看，台灣將沒有足夠的飛行員。台灣須補進約100名新飛行員來駕駛這些即將於3年後交機的戰機，但根據台灣立法院數據，台灣空軍2011至2019年一共僅新增21個飛行員。

根據國防部資料，2022年共軍至少派出1732架次軍機侵擾台灣防空識別區，遠多於2021年的低於1000架次以及2020年的不到400架次。這導致擔任教官的資深飛行員無法指導新人。有教官於過去兩個月內兩度中止訓練。

報導說，為了招募更多飛行員，空軍已降低錄取標準。新進人員在接受基本飛行課程後，必須接受考試進行淘汰。其中有一梯次，基本訓練課程開始時有45名學員，結束時只剩21人。受訓飛F16的學員除了基本訓練，也必須累積至少250小時的飛行時數。整體下來，要成為一個完全做好戰鬥準備的F-16戰鬥機飛行員可能需要長達5年的時間。

空軍官員說，他們有信心通過支付獎金來留住接近退休年齡的飛行員，填補缺口。空軍還招募在其他部門服役的軍官申請參加飛行員培訓，以及允許其他類型戰鬥機的飛行員轉到F-16戰機。

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