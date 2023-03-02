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全民動員修法爭議大 傳綠暫緩 朱立倫：藍絕不放行

記者洪哲政、劉宛琳、蔡晉宇╱台北2日電
國民黨主席朱立倫(左)指出，全動法部分條文引發疑慮，國民黨「絕對不能夠讓它通過」，堅持言論自由的人都該反對。(記者林俊良／攝影)
國民黨主席朱立倫(左)指出，全動法部分條文引發疑慮，國民黨「絕對不能夠讓它通過」，堅持言論自由的人都該反對。(記者林俊良／攝影)

國防部在國安會指導下擬修訂《全民防衛動員準備法》，但因事前缺乏向國會溝通，且管制媒體等茲事體大，傳黨政高層會商後決定暫緩修法。民黨主席朱立倫昨天表示，「箝制言論自由及準備動員16歲以上不分男女的學生」這兩條讓人恐慌的條文，國民黨「絕對不能夠讓它通過」。

民進黨立法院外交國防委員會召委蔡適應表示，近期國防部推出許多重大政策都未事先進行溝通。他認為，全動法儘管是國防部主管法規，但綜觀法條內容涉及各部會和各縣市政府，層級非常高，他建議由行政院統一處理較為妥當。

他說，另外動員區分為動員實施階段及動員準備階段，前者緊扣緊急命令，法源是憲法，也有完整的立法院追認程序可依循；但動員準備階段只提到「平時實施動員準備時期」，缺少客觀依據，他認為應該有更完善的法規。

關於訊息傳播動員準備方案，蔡適應提到現行〈動員實施階段大眾傳播事業及從業人員管制辦法〉第12條規範「動員實施階段，未取得國防部或當地軍事指揮官核可之文字、聲音及影像等，大眾傳播事業不得發布、刊登或播送」，在實務上無法執行，畢竟戰時國防部不可能一一針對每家媒體報導審核。

另外，包含教育動員準備方案衍伸出所謂的造冊16歲以上學生議題，全動法有相當多內容在資訊不對等情況下讓各界難以理解，蔡適應覺得這可歸納至近期國防部疏於進行民意溝通，有很急迫的檢討必要。

而據了解，國防部修法前對民進黨內部並未有充足溝通，且國防部主導的部分內容，是否合於目前社會樣態，執政黨立委也有不小雜音，加上跨部會的意見聯繫不足，黨政高層昨會商後敲定，修法內容仍要妥適研議，決定暫緩推動修法。

朱立倫昨天在國民黨中常會表示，箝制言論自由及準備動員16歲以上不分男女的學生，成為全民最大的擔憂及父母最大的恐懼，對於這兩條讓人恐慌的條文，國民黨「絕對不能夠讓它通過」；草案中有許多空白授權的內容，相信對台灣言論自由還有堅持的朋友和媒體，都應該站出來反對。

國家政策研究基金會副研究員揭仲認為，國防部修正草案最大的問題，在於對中共武力犯台戰爭場景的設定，與現實嚴重脫節，還停留在第二次世界大戰或抗戰時期。

國防部 國民黨 民進黨

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