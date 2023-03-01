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高中組學校防護團服勤 教育部指不會參戰

台灣新聞組／台北1日電
全動法被外界質疑動員學生參軍，教育部及國防部28日出面否認。(記者曾原信／攝影)
全動法被外界質疑動員學生參軍，教育部及國防部28日出面否認。(記者曾原信／攝影)

防部昨天表示，青年戰時動員服勤組成「學校防護團」，是由教育部依法針對各高級中等學校職業類科專長科系，如醫護、災防等，編組學校青年服勤，以培養災害防救及協助民防、動員等人力，服勤範圍不包括「協助武器彈藥生產製造」。

防部說，「全民防衛動員準備法」修法有其必要性，但只適用於動員時期，絕不影響或損及人民平時的自由與權益。

教育部昨說，現行民防法規定高中以上需組防護團，協助救護、消防任務，但「無參戰疑慮」。有軍訓教官則說，防護團培訓早流於形式，尤其「哪位學生戰時會從家裡跑來學校聽從編組？」現行國防課也缺乏實務訓練。

但一名高中軍訓教官說，因教官退出校園政策，現在教官遇缺不補，國防課改由國防教師授課後，教的多是國際軍事情勢，缺乏實務訓練；早期從國防部轉教育部配發的教學用槍，也已陸續繳庫，實彈射擊課也辦不成；各校緊急救護、災害應變課程落實情況也不一。

教育部說，新課綱已將防災、災害應變、避難知能及緊急救護，納入相關領域課程實施教學。防護團訓練及演習，將督導學校結合每年政府定期防災演練、萬安演習，落實逃生避難演練、防災教育及全民國防教育。

防部表示，依民防法第五條規定，內政部及教育部會銜訂定「高級中等以上學校防護團編組教育演習及服勤辦法」，明訂學校防護團服勤範圍。協助軍需物資生產工作，是指經濟部訂定的「重要物資及固定設施調查實施辦法」第二條規範的重要物資，包括食物等十大類，並無外傳所謂「生產武器彈藥」；依法，戰時國軍軍工廠武器彈藥生產，並非「學校防護團」的服勤範圍。

國防部修正《全動法》引發討論，教育部最近要求對16歲以上學生不分男女造冊，更被懷疑學校防護團是在「協助武器彈藥生產製造」。防部昨天澄清，戰時國軍軍工廠的武器彈藥生產，並非學校防護團的服勤範圍；教育部也說，防護團係協助救護消防，沒有「娃娃兵」參戰的疑慮。

教育部 國防部 內政部

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