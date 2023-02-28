台灣旅遊業代表團訪陸 兩岸重啟觀光見春燕

台灣旅遊業代表團將拜會國台辦和大陸海旅會，引發各界對於兩岸旅遊重啟的期待。圖為桃園機場外籍旅客入境情形。(本報資料照片)

由旅行公會全國聯合會理事長蕭博仁率領的台灣旅遊業代表團，昨日下午抵達北京 ，預計今日將拜會台旅會北京辦事處和國台辦，3月1日拜會大陸海旅會。蕭博仁此行引發各界對於兩岸旅遊重啟、兩岸直航航點擴增可望加速的期待。

蕭博仁27日表示，這次代表團成員包含六都旅行公會理事長和省旅行公會理事長，共九人，在北京四天將和大陸方面談及兩岸直航和開放兩岸團體旅遊等事。

據悉，該團是近年來，赴北京訪問層級最高的台灣旅行業代表團。蕭博仁一行將和兩岸旅行小兩會 、航空小兩會的大陸對口單位，以及大陸國台辦和文旅部、旅遊業者接觸。

消息人士透露，台方可能向大陸方面表達，願先行「取消赴大陸旅行團禁令」，兩岸直航航點擴增則由兩岸航空小兩會協商，台旅會也將向大陸海旅會試著提出恢復陸客來台旅遊的前期洽商。

大陸官方透露，3月1日海旅會與蕭博仁一行會見時，對於台灣方面關切的前述議題將會給予初步回應。

陸委會副主委李麗珍上周四在例行記者會中表示，兩岸直航點先前因疫情關係有些「暫停」，現在需求上升，大家提出許多意見，陸方也透過兩岸協議平台，向我交通部民航局提出希望加開部分航點，這部分需要兩邊的民航主管部門溝通、協調好。

觀光 部分，李麗珍說，台方都是很積極地來面對。對旅行社組團國人赴大陸旅遊，交通部正在積極評估；至於陸客來台觀光部分，因涉及較多部門，陸委會也已會同交通部、移民署進行規劃和評估，希望未來重啟後，能在管理面進行強化。

關於兩岸直航航點擴增，大陸早前曾建議優先恢復廣州、深圳、南京、無錫、杭州、寧波、武漢、福州、合肥、重慶、長沙、鄭州、海口、西安、瀋陽、哈爾濱等16個大陸航點。

據了解，台方日前已完成疫情前大陸各航點旅客人數等數據分析，台方提出的首波兩岸直航城市將不會和大陸提出的16個航點「完全相同」。