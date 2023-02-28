陸政協委員建議：邀台灣運動員同備戰亞運

大陸全國兩會 召開在即，各界別的人大、政協委員近期紛紛提出建議和提案。來自台盟的大陸全國政協委員呂少軍近日提案稱，建議大陸當局以杭州亞運會為契機，促進兩岸體育交流，邀請台灣運動員 到大陸共同訓練。

據大陸國台辦旗下媒體「中國台灣網」報導，呂少軍提案表示，在當前複雜嚴峻的兩岸關係下，體育應充分利用其獨特優勢，有所作為。其中，今年下半年在杭州舉辦第十九屆亞運會，是新冠疫情後首場在大陸舉辦的綜合性賽事，應以亞運會為契機，促進兩岸體育交流合作，促進兩岸融合發展。

值得注意的是，他提出的三點意見中，第一點就提到，要警惕民進黨干預阻擾台灣運動員參加杭州亞運會，並繼續敦促台灣當局和國際組織恪守「奧運 模式」。

所謂「奧運模式」，就包括台灣須以「中華台北（Chinese Taipei）」名義參加。

第二、第三點，呂少軍建議，提前邀請台灣運動員前來與大陸運動員共同訓練，增加互信共識，以及大力培養發展兩岸民間體育社團組織，發揮對台交流橋樑作用，加強兩岸基層體育交流合作。

他認為，大陸競技運動走在世界前列，建議邀請台灣參加亞運的運動員，提前來杭州進行場地適應性訓練，並可與大陸國家隊進行聯合訓練。其中，訓練項目以大陸優勢項目為主，具體實施可以與台灣單項運動協會協商，提前適應性訓練經費由各自的單項運動協會商定。

此外，同樣來自台盟的大陸全國政協委員廖明宏則表態關注兩岸青少年文化融合發展問題，表示可透過促進中華傳統文化的創造性轉化與創新性發展，以動漫產業為媒介，打造多元化、立體化、產學研結合的文化交流新格局。