我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

租霸欠10.8萬 華女每天開車15小時送外賣還房貸

白宮下令 聯邦裝置30天內移除TikTok

台灣火箭車搭載全裝實彈滿街跑 備戰氣氛不尋常

記者洪哲政／台北28日電
位於桃園的陸軍21砲指部火箭營，本（二）實施「營級作戰計畫演練暨立即出動作戰」操演，全營首度「實裝實彈」。（取材自國防部青年日報）
位於桃園的陸軍21砲指部火箭營，本（二）實施「營級作戰計畫演練暨立即出動作戰」操演，全營首度「實裝實彈」。（取材自國防部青年日報）

台灣國防部積極研修全民防衛動員準備法，表示是戰時依計畫動員、發揮國力，有效抵禦外敵入侵的必要措施，在實際戰備上也有動作。國軍北部、中樞地帶部隊近期積極練兵，位於桃園的陸軍21砲指部火箭營，本（二）實施「營級作戰計畫演練暨立即出動作戰」操演，全營首度「實裝實彈」，全程載著滿車可擊發的火箭彈，開赴野戰接戰規劃地帶，完成備戰發射程序，模擬對登陸敵軍實施遠距打擊。

21砲指部火箭營位於龍崗附近，但平時營內並未存放實彈，而是分存於中壢雙連坡彈庫，此舉是因雷霆2000多管火箭各型彈射程較遠，考量中樞維安的措施。不過，本月營操演時，高層下令全程採「實兵、實裝、實彈、實地」方式出營巡弋，保持戰備，滿車火箭彈街上跑，是成軍來首度實施的舉措，並不尋常。

根據國防部青年日報的報導披露，陸軍21砲指部火箭營本月於桃園地區實施為期3日的「營級作戰計畫演練暨立即出動作戰」，期間出動雷霆2000多管火箭砲車、射擊指揮車、彈藥車及各式輪車，演練對敵進行遠距打擊，全程採「實兵、實裝、實彈、實地」方式進行，並在陣地完成射擊前準備與待命射擊的程序。也就說，若按下發射鈕，當時火箭車就會發射實彈。這是過去進入屏東九鵬靶場參與實彈操演才有的舉措。

此外，負責總統府維安的憲兵202指揮部本月也實施作戰計畫演練，憲兵高階將領親自督導官兵，裝憲營甲車搭載護衛中樞的士兵趁夜機動至阻敵進城的戰術位置。

國防部

上一則

美陸軍部長：兩棲登陸不易 無中國侵台立即威脅

延伸閱讀

美陸軍部長：兩棲登陸不易 無中國侵台立即威脅

美陸軍部長：兩棲登陸不易 無中國侵台立即威脅
地面系統出問題 SpaceX載人任務升空前2分鐘喊卡

地面系統出問題 SpaceX載人任務升空前2分鐘喊卡
NBA／里拉德狂轟71分史上第8人 連創多項恐怖紀錄

NBA／里拉德狂轟71分史上第8人 連創多項恐怖紀錄
突破 台陸軍來美受訓擴至營級

突破 台陸軍來美受訓擴至營級

熱門新聞

健保署長石崇良推動修法廢除停復保制，可望2025上路。(本報資料照片)

在台灣設籍人住國外 必須持續繳健保費 最快2025年上路

2023-02-22 02:29
台南府城名醫蕭嘉蓉當年就是這張照片刊登巨幅廣告，引起關注。（取材自玉笙診所臉書）

王建民捲不倫官司判免賠 女主角傳是「賴清德御用醫師」

2023-02-21 23:59
一名40歲多上班族因為對藥物過敏，注射二劑高端疫苗，要赴美出境時，才發現入境美國需打滿兩劑國際認可的新冠疫苗才不用居隔離七天。圖為台北榮總開打高端疫苗資料照片。（記者邱德祥／攝影）

來美被攔 台灣打高端疫苗民眾現「補打潮」

2023-02-25 19:57
華爾街日報（WSJ）23日報導，美國將擴大在台灣的駐軍，以應對中國的威脅。圖為軍人示意圖，與本案無關。（聯合報系資料照片）

WSJ：美將擴大在台駐軍 應對中國威脅

2023-02-23 07:49
北市議員徐巧芯聽到陳揮文建議退黨，不禁難過落淚，一連說了6次「不想」。圖／取自臉書「新聞大白話」

陳揮文建議退出國民黨 徐巧芯哽咽落淚連說6次「不想」

2023-02-20 11:54
美軍本月在肯亞參加軍演。（歐新社）

美最新民調：解放軍若犯台 支持制裁北京多於派地面部隊

2023-02-27 07:15

超人氣

更多 >
好市多「高價」牛肉三明治試水溫 網友炸鍋了

好市多「高價」牛肉三明治試水溫 網友炸鍋了
每年學費逾6萬 全美20所最貴大學 5所在紐約

每年學費逾6萬 全美20所最貴大學 5所在紐約
一上車便遇害？蔡天鳳被拍到血流不止 頭部致命傷曝光

一上車便遇害？蔡天鳳被拍到血流不止 頭部致命傷曝光
蔡天鳳碎屍案找到頭顱 閨蜜方媛痛心 郭富城說了4個字

蔡天鳳碎屍案找到頭顱 閨蜜方媛痛心 郭富城說了4個字
In-N-Out將暫停此食品 消費者反應就跟瘋了一樣

In-N-Out將暫停此食品 消費者反應就跟瘋了一樣