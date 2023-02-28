全動法可管制媒體惹議 綠：沒戰爭不執行

國防部修全動法，動員準備令下達就管制媒體和記者，包括網路平台及應用服務提供者。（記者侯永全／攝影）

國防部 預告「全民防衛動員準備法」修正草案，引發管制媒體的質疑。國民黨 立委洪孟楷要求政府說清楚戰時的必要措施；國民黨立委賴士葆也說，政府早有實施全民防衛動員的辦法，現在執意要修「全動法」，企圖不計代價全面掌控媒體。

民進黨 立委王定宇表示，草案是針對戰時所該採取的緊急應變措施，「沒有武力犯台，這個法就不會採行及應用」。民進黨立委許智傑認為，現今的戰爭就是資訊戰，如何快速正確傳播資訊，避免受敵軍干擾誤導相當重要；國民黨明明知道這是針對戰爭時期的法規，卻硬要扣上管制媒體言論自由的大帽子，實在非常不恰當。

賴士葆說，蔡政府要掌控所有的新聞媒體通路，就是與全民為敵，小心「吃太快弄破碗」，走回威權的老路。

洪孟楷強調，國民黨堅決反對「掛羊頭賣狗肉」，過去民進黨已經想要強推「數位中介服務法」遭人民反彈，現在是否想用其他的部分來掩飾？

王定宇說，一旦中共武力犯台、進入戰爭的緊急模式，包括社會秩序、金融物資、物價及戰略物料，都必須納入集中管理，各國都是如此；現在傳出這樣的設計會讓學生上戰場，這就是謬論，因為當台灣集中物資因應戰爭威脅的時候，所有學校的實習工廠、避難空間當然有必要納管，全部都是武力犯台的那一刻才會應用。