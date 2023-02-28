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新聞評論／台積的勤奮文化 在美國廠遭遇衝撞

聯合報社論
台積電美國設廠，遭遇文化衝突。（本報資料照片）
台積電美國設廠，遭遇文化衝突。（本報資料照片）

台積電的美國亞利桑那廠去年底風光開工，冠蓋雲集。最近，美、台媒體分別訪問了該公司員工，不少人對美國設廠的決策提出質疑，甚至感到憂心。主要的問題是，台積電外派的工程師，在台習慣長工時、責任制的企業文化，因而換來台積電高品質、高良率的卓越成就；然而，美國廠員工卻是時間到不交接就下班，甚至拒絕任務分派。《紐約時報》稱，員工擔心這樣的文化衝突，可能影響台積電的技術領先地位。

台積電在美中對峙的地緣政治背景下，被迫赴美設廠。儘管美國的《晶片法案》提供了補貼，但其金額是否足以彌補美國廠四倍高的生產成本，台積電始終語焉不詳，甚至進而決定將原本承諾的投資額度從120億美元擴大為400億美元。這項決策，或許想帶動更多廠商前往投資，從而舒緩供應鏈鞭長莫及的問題，並降低生產成本。但台積電可能沒想到，最棘手的問題，會是員工的工作文化差異。

去年台積電以六架次包機將台灣員工送往美國廠工作，場面甚是驚人。這些員工都獲得「薪水加倍」的待遇，得到「獲配休旅車」的承諾，可住進公司安排的宿舍。其中，不少員工是為了孩子能在美接受教育，乃至日後取得綠卡，而簽約舉家赴美。但近月來，網上不斷傳出這些員工或配偶的不滿，甚至爆出長官要求「不准休假」等黑幕。這些，顯示外派員工的「美國夢」在理想與現實間存在落差。

無論如何，這些適應問題，都不及美、台工作文化的差異嚴重。近兩年，台積電美國廠新進員工來台受訓，即曾傳出諸多不滿，諸如抱怨「把員工當中學生看待」、「在辦公室待多久都要管」等。這顯示，美國員工無法接受高科技公司採取嚴格的紀律管理，認為不尊重個人自由，缺乏全球化公司應有的高度。而如今美、台員工共同在美國廠工作，卻是台灣外派工程師要在不利時段做更多工作；日積月累，必定產生「相對剝奪感」。

台積電創辦人張忠謀曾在裴洛西面前直言，他不看好美國移植晶片產業能成功，原因就在於此。台積電作為晶圓代工廠，主要就是靠著嚴格的團隊紀律要求精準與效率，不斷締造技術領先和產品良率，才能取得今天的領先地位。而今，即使資金和技術都能移植美國，但缺乏有責任感的工程師，作業員坐領高薪卻不願遵從工作規範，不論美國砸下多少重金補貼，仍無法使它形成具有競爭力的晶片產業。美國政府雖撒下500億美元，但若不好好深耕人才及產業鏈，如何開出花朵？

台積電將千百名台灣工程師派往美國，從積極面看，是開疆闢土、開枝散葉，把企業的發展觸角伸得更遠。但從消極面看，這也是某種程度的人才外流（brain－drain），使台灣科技菁英淪為美國所用。尤其，這些外派員工若在三年後拿到綠卡，極可能跳槽美國其他競爭企業，以追求更高薪資。如此一來，「護國神山」人才及技術的流失，即更嚴重。最糟的是，在美、台不同工作文化的衝突下，如果美籍員工無法融入台積電的企業管理，台籍員工則因雙方的差別待遇而心生怨懟，甚至進而影響到台積電台灣本地員工的情緒，那就真的是得不償失。

台積電因應地緣政治的拉扯而赴美、日、德等國設廠，或許在客觀條件上有不得不然的考量，也因此獲取了設廠國的承諾補貼作為補償。但無論如何，海外設廠絕不能隨著政治風向任意搖曳，從而損傷了台灣的經營根基；那樣的話，就太不智了。

台積電 晶片 投資

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