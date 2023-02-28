新聞眼／台動員學生 會不會成娃娃兵戰鬥團？

國防部計畫動員16歲以上高中生投入戰時服勤，有立委質疑內容脫離現實，呼籲停止廢除軍訓教官。圖為過去校園軍訓課的射擊教學。（本報資料照片）

蔡總統去年國慶談話宣示落實全民防衛，她說，「守土衛國」從來都不只是軍人的事，每一位國民都是國家的守護者。對應今日，國防部 預告全民防衛動員法、要求地方政府配合造冊納管，把國家動員的腦筋動到了16歲孩子身上，原來蔡總統國慶談話已在預告，要為全民皆兵做好準備。

蔡總統當時舉例說，她看到年輕爸媽、上了年紀的阿公、阿嬤，沒有服役經驗的學生們不分年齡、性別，自發性參加民間課程，學習社區防衛、急救照護以及資訊辨識，這正是「守土衛國，你我同行」的最佳詮釋。

於是，過去紙上作業的青年學生服勤計畫到今年「玩真的」，開始由國防部列冊納管；新修正的全民防衛動員準備法草案，將「準備」兩字剔除，更名「全民防衛動員法」，要完備動員應變機制。

但若以「動員」為由無限上綱，下達16歲在學生，甚至管制媒體、資通訊，對執行動員業務者動輒扣上洩密罪名，恐成掌權者對付異己的利器，戒嚴時期這叫白色恐怖，執政的民進黨若濫用權力製造綠色恐怖，形同戒嚴復辟。

政府要籌畫戰時準備，稱民防法早有規範，高中以上需編組防護團，沒有參戰的疑慮，但在緊急動員的政治大帽子下，人民沒辦法約束政客節制權力，藉口保衛鄉里，組織學生防護團和青年服勤大隊，會不會變成娃娃兵戰鬥團，政府不敢明說，保留了運用的迴旋空間。16歲的孩子，是國家再興的力量與希望，任何政黨與個人都不應該有這樣的想法與念頭，而是應該全力保護這些孩子，免於戰火威脅。

去年8月裴洛西 訪台後，中共解放軍 圍台演習，民眾擔心戰爭一觸即發。蔡總統延長兵役，強調「備戰才能夠避戰，能戰才能止戰」，要全民總動員守土衛國，但台灣離戰爭有多接近？政府卻沒負責任的告訴民眾。

大陸虎視眈眈，備戰固然重要，但避戰比備戰更重要，蔡政府不思謀求兩岸和平之道，卻頻擂戰鼓，總把「不惜一戰、戰到最後一刻」掛嘴邊，難道只要阿公、阿嬤學民防、16歲學生預備動員，學蘇貞昌拿一枝掃帚，就能抗敵？日本、德國發動侵略戰爭動員學生上戰場，為此付出的慘痛代價，台灣當引以為鑒。