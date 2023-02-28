台16歲以上學生動員造冊 家長：製造恐慌

國防部預告「全民防衛動員準備法」修正草案，教育部積極籌備青年服勤動員計畫。圖為南部某營區。（記者劉學聖／攝影）

國防部 預告修正全民防衛動員準備法引發關注，過去流於形式的青年學生動員計畫今年起也積極準備。教育部 近日召集地方教育主管機關討論，要求將16歲以上學生不分男女動員計畫及名冊，確實填報全民防衛動員署新建雲端 系統，顯示政府朝向積極籌備動員學生保鄉，戰時要投入救護及武器生產。

政府已推動18歲以上役男役期延長為1年，對於16歲以上高中職生與大學生也要動員，家長及老師憂心動員學生上戰場，呼籲政府勿製造恐慌。國防部表示，現行民防法就規定高中以上需編組防護團，協助救護、消防等任務，沒有參戰的疑慮。

青年服勤動員計畫過去皆有，是每年例行計畫，但流於形式，今年卻轉趨積極。有地方政府官員透露，今年2月8日收到教育部通知開會，要各地方教育主管機關參加2月13日視訊會議，討論使用全民防衛動員資訊整合系統，要將高中職與大學在學生組成的青年服勤大隊資訊，整合到全動署主管、最近上線的資訊系統，顯示政府朝向積極籌備動員工作。

地方政府官員質疑，看到動員計畫當中提到動員組織學生保鄉保校，感覺像是政府準備讓學生打城鎮戰了，16歲的孩子經幾個小時的基本訓練，就要保鄉保校，想法未免太天真。

根據教育部動員青年學生計畫，16歲以上學生不分男女組成學校青年協勤大隊與學校青年防護團，戰時就可能要投入城鎮戰。學生每年完成8小時基本訓練，每年兩次常年訓練，建立戰時保鄉保校及自保能力，指定戶籍設在學校附近的男女青年納入防護團，只有服兵役以及替代役或後備軍人，或身心障礙與健康不佳者，才可免除加入。

青年服勤大隊設服勤中隊，下設民防、醫療、救護、消防、交通、運輸、修護、宣慰、軍需生產等區隊；區隊以下設分隊，每分隊10人。區隊長與分隊長全部挑選學生擔任。其中軍需生產，就是協助武器彈藥生產製造。學校防護團與青年服勤大隊人員組成不重複，以免影響戰時任務執行，學校防護團由校長任團長，任務是發揮民間自救自衛能力。