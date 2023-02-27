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美陸軍部長：兩棲登陸不易 無中國侵台立即威脅

中央社／華盛頓27日電
美國陸軍部長沃姆斯表示，目前沒有中國兩棲侵台的立即威脅。圖為解放軍演練大規模兩棲登陸。（央視軍事微博影片截圖）
美國陸軍部長沃姆斯表示，目前沒有中國兩棲侵台的立即威脅。圖為解放軍演練大規模兩棲登陸。（央視軍事微博影片截圖）

美國陸軍部長沃姆斯（Christine Wormuth）今天表示，兩棲登陸複雜度高，即便中共過去20年大舉推進軍事現代化，仍非簡單任務。她認為，目前沒有中國兩棲侵台的立即威脅。

華府智庫「美國企業研究所」（American Enterprise Institute）今天以「不只是個海空戰場，陸軍在印太的角色」為題舉辦活動，邀請沃姆斯（Christine Wormuth）與美國太平洋陸軍司令佛林（Charles Flynn）出席與談。

俄烏戰爭剛滿一周年，連帶讓台海局勢成為華府焦點，但佛林說，他常提醒外界，入侵台灣沒這麼容易，不是靠轟6轟炸機或潛艦、船隻就夠，是要打造一批侵略部隊；但即便部隊順利從中國整裝待發，還需橫渡台灣海峽，之後還需登陸奪島。

佛林表示，從複雜度來看，聯合登陸作戰絕非易事，需要一批非常專業、訓練有素且具良好領導的部隊。

他說：「中國正朝這方向努力，但就我來看，他們沒有10呎高（意思是並非所向無敵），還有工作要做，現在正是我們積極就嚇阻位置的時機。」

沃姆斯呼應表示，中國過去20年雖大舉推進軍事現代化，但兩棲入侵登陸島嶼作戰困難重重，她猜想連中國國家主席習近平解放軍究竟能否成功執行任務，也有疑問。

沃姆斯說，她個人不認為目前有中國兩棲侵台的立即威脅（imminent），但美國仍須做好作戰準備，贏得戰爭；她認為，避戰最好的方式就是向中國及區域國家展示，美國確實有能力贏得戰爭。

沃姆斯說，民間許多兵棋推演結果顯示，台海若爆發衝突可能無法速戰速決，而是會變延長戰，此時彈藥存量就會是一大問題。從俄烏戰爭可見，美國必須加大軍備產量，並協助台灣打造不對稱戰力，把台灣變成難以吞下的「豪豬」（porcupine）。

她也說，若美中爆發大規模戰爭，美國本土可能也會處於危險之中，面臨包括軍事與電網網攻等非軍事攻擊威脅，美國陸軍也需為此做好準備。

華府 解放軍 習近平

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