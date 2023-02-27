兩岸共打犯罪陸釋善意 趙少康：綠應回應

中廣董事長趙少康。(本報資料照片)

台南學甲88槍擊案兩嫌犯在中國大陸落網，中廣集團董事長趙少康 昨天說，民進黨 政府應該善用機會，良性互動，創造交流契機，民進黨立委許智傑表示，希望北京 可以繼續協助逮捕潛逃中國的台灣通緝犯。

趙少康臉書發文指出，這次共產黨把88槍擊案主角逮捕送回台灣，算是送給民進黨一個大禮，民進黨政府應該善用機會，良性互動，創造交流契機，說一堆不如做一點，至少先全面開放小三通及16個直航點，並且開放大陸觀光客來台。

趙少康指出，民進黨執政後兩岸形勢愈發嚴峻，一方面是民進黨放棄「一中各表」老是打擦邊球，一方面是美國推波助瀾想把台灣烏克蘭化，一方面北京不斷出動機艦擾台，再這樣惡性循環搞下去，不打仗就是萬幸了，還談什麼春暖花開？

對於近期兩岸關係走勢，趙少康說，大陸似乎有放鬆跡象，也許是對台新領導班子的兩手策略，軟的更軟，硬的更硬，不過多一點軟的總比多一點硬的好，台灣應該表示歡迎，不要人家來硬的就說是威脅，來軟的就說是統戰。最好大陸天天來軟的，對台灣有什麼不好？最怕大陸成天喊打喊殺，台灣整天大罵特罵，這樣真的對台灣好嗎？

趙少康轉述前移民署長謝立功的談話指出，以前兩岸共同打擊犯罪運作順暢，他每年都去北京和公安部長交換意見，可惜這幾年交流中斷，一切回歸原點。

許智傑說，兩岸針對打擊犯罪互助，確實是一個好時機，希望北京可以繼續協助逮捕潛逃大陸的台灣通緝犯，台方也會持續釋放善意，希望在疫情無虞的前提下，小三通、直飛航線都可以陸續恢復，並且在和平、對等、民主、對話等四項原則之下，繼續拓展維持兩岸互動。

台南市學甲區去年11月10日凌晨接連發生2起槍擊案，槍手孔祥志當天凌晨1時8分涉嫌持槍在學甲區頂山寮一家科技股份有限公司射擊58發子彈，再前往位於中正路的台南市前議員謝財旺女兒競選總部鐵門掃射30槍，策畫人洪政軍和孔祥志因逃亡而遭通緝。

台南市警察局昨天發布新聞稿指出，經過專案小組全力追查，警方發現主嫌洪政軍、孔祥志潛逃到福建，台南市警察局將情資送往警政署刑事警察局兩岸科，透過兩岸共同打擊犯罪機制協調溝通，終於將兩人逮捕到案，並且在前天押解返台。