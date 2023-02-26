我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

名媛分屍案祭懸賞 兇嫌如「行走彩券」巧撞好萊塢這片

推特又裁員 縮編更多工程和產品職務以降低成本

蕭美琴會晤維吉尼亞、肯塔基州長 深化美台關係

中央社／華盛頓26日專電
台駐美代表蕭美琴。（本報系資料照片）
台駐美代表蕭美琴。（本報系資料照片）

駐美代表蕭美琴2月中回台述職結束後，行程密集，除了參與美台高層國安會談，也到各地訪問，接連造訪維吉尼亞與肯塔基州，會晤兩州州長，盼深化美台關係。

蕭美琴23日至24日造訪肯塔基州，與肯州民主黨籍州長貝希爾（Andy Beshear）會晤，就台美關係、台灣與肯州在電動車和威士忌產業的合作機會交換意見。

根據駐亞特蘭大辦事處轉述，蕭美琴鼓勵肯州赴台設處，並邀請貝希爾籌組經貿團訪台爭取商機。

除與州長會晤外，蕭美琴也與肯州議會參議長史提佛斯（Robert Stivers）、眾議長歐斯本（David Osborne）及4位台灣連線共同主席會面，受邀見證肯州參、眾議會通過友台決議案並發表演說。

蕭美琴在致詞中表示，俄烏戰爭屆滿一年，更彰顯台灣與美國及全世界建立夥伴關係，以避免戰亂的重要性。她說，台灣長期努力爭取言論自由與基本人權，才逐步成為如同美國般的民主國家，致力維護民主制度，反對武力與脅迫，才在世界上有這麼多朋友。

談到台肯關係，蕭美琴說，肯州農產品為台灣重要糧食來源，台灣也是重要科技關鍵零件生產大國，與肯州產業可互補互惠。台灣的自由開放環境不僅有助學習中文與亞洲文化，也有助提升貿易與產業合作。

駐亞特蘭大辦事處表示，肯州參、眾議會通過決議案包括鼓勵議員加入台灣連線、在台設處，支持「台美21世紀貿易倡議」，呼籲美台儘速進行「雙邊貿易協定」（BTA）談判，也支持台灣有意義的國際參與。

本月中旬，蕭美琴16日造訪毗鄰華府的維吉尼亞州，拜會維州共和黨籍州長楊京（Glenn Youngkin）、副州長兼維州參議長西爾斯（Winsome Sears）等地方政要，就經貿合作等促進台灣與維州持續合作領域議題交換意見。

訪問期間，蕭美琴受邀出席州議會「友台連線」成立酒會致詞。她表示，維州是美國民主歷史起源地，也是8位美國總統的故鄉；台灣與維州締結姐妹盟誼迄今已42年，雙方情誼深厚，經貿互動緊密，盼透過連線平台能持續推動台維良好互動發展。

根據駐美代表處，維州議會友台連線是由4位跨黨派州議會領袖發起並擔任共同主席，包括共和黨籍參議員李維茲（Bryce Reeves）、民主黨籍參議員索威爾（Scott Surovell）、共和黨籍眾議員寇多薩（A.C. Cordoza）與民主黨籍眾議員蘇拔曼揚（Suhas Subramanyam）。

維州議會友台連線獲得包括州眾議會議長吉伯特（Todd Gilbert）等20位跨黨派議員支持響應，成為繼德拉瓦州後，美國中大西洋地區第2個成立友台連線的州。

維州 民主黨 共和黨

上一則

牛排館控韓國客疑舔冰勺 急撤冰品拒再訂位

延伸閱讀

蔡英文將訪美？ 蕭美琴：適當時間點會做規畫

蔡英文將訪美？ 蕭美琴：適當時間點會做規畫
綠委邀蕭美琴13日到立院 藍委：應問麥卡錫訪台評估

綠委邀蕭美琴13日到立院 藍委：應問麥卡錫訪台評估
台駐美代表蕭美琴：返台是自己主動提出

台駐美代表蕭美琴：返台是自己主動提出
中偵察氣球飄美領空 蕭美琴：在美國社會造成一定震撼

中偵察氣球飄美領空 蕭美琴：在美國社會造成一定震撼

熱門新聞

健保署長石崇良推動修法廢除停復保制，可望2025上路。(本報資料照片)

在台灣設籍人住國外 必須持續繳健保費 最快2025年上路

2023-02-22 02:29
台南府城名醫蕭嘉蓉當年就是這張照片刊登巨幅廣告，引起關注。（取材自玉笙診所臉書）

王建民捲不倫官司判免賠 女主角傳是「賴清德御用醫師」

2023-02-21 23:59
一名40歲多上班族因為對藥物過敏，注射二劑高端疫苗，要赴美出境時，才發現入境美國需打滿兩劑國際認可的新冠疫苗才不用居隔離七天。圖為台北榮總開打高端疫苗資料照片。（記者邱德祥／攝影）

來美被攔 台灣打高端疫苗民眾現「補打潮」

2023-02-25 19:57
華爾街日報（WSJ）23日報導，美國將擴大在台灣的駐軍，以應對中國的威脅。圖為軍人示意圖，與本案無關。（聯合報系資料照片）

WSJ：美將擴大在台駐軍 應對中國威脅

2023-02-23 07:49
北市議員徐巧芯聽到陳揮文建議退黨，不禁難過落淚，一連說了6次「不想」。圖／取自臉書「新聞大白話」

陳揮文建議退出國民黨 徐巧芯哽咽落淚連說6次「不想」

2023-02-20 11:54
交通部22日表示將推行「加速擴大吸引國際觀光客方案」，旅行社送客來台每團可獲1萬元至2萬元。圖為泰國旅行團入境。(記者黃仲明／攝影)

救觀光 來台每團最高補助330美元 自由行有機會獲165美元

2023-02-23 02:27

超人氣

更多 >
港名媛蔡天鳳遭狠心前夫家肢解 警：大腿肉被削至見骨

港名媛蔡天鳳遭狠心前夫家肢解 警：大腿肉被削至見骨
身首異處遭烹煮…蔡天鳳頭顱在「大湯鍋」被尋獲 港媒：還算完整

身首異處遭烹煮…蔡天鳳頭顱在「大湯鍋」被尋獲 港媒：還算完整
蔡天鳳頭顱有硬物造成的洞疑致命傷 警再拘前公公情婦

蔡天鳳頭顱有硬物造成的洞疑致命傷 警再拘前公公情婦
蔡天鳳遭碎屍 夫：謝謝出現在我生命 公公心痛：像沒血緣女兒

蔡天鳳遭碎屍 夫：謝謝出現在我生命 公公心痛：像沒血緣女兒
港名媛蔡天鳳遭碎屍 上億遺產成下一個關注焦點

港名媛蔡天鳳遭碎屍 上億遺產成下一個關注焦點