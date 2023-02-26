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CNN播美偵察機遭解放軍機攔截 胡錫進：南海九段線非白畫的

88槍案嫌遣返 陸委會感謝對岸動通報

台灣新聞組／台北26日電
台南學甲88槍擊案嫌犯「紅龜仔」洪政軍（中）、槍手孔祥志（後）26日自大陸被遣返回台，刑事局除暴特勤隊隊員全副武裝到桃園機場押解，兩人隨即被帶回台南調查。(記者葉信菉／攝影)
台南學甲88槍擊案嫌犯「紅龜仔」洪政軍（中）、槍手孔祥志（後）26日自大陸被遣返回台，刑事局除暴特勤隊隊員全副武裝到桃園機場押解，兩人隨即被帶回台南調查。(記者葉信菉／攝影)

去年震撼社會、衝擊九合一選舉的台南市學甲88槍擊案，涉嫌策畫及開槍的「紅龜仔」洪政軍、孔祥志，逃亡108天之後，昨天自大陸遣送回台，警方重兵到機場押解，兩人返台後面對媒體未發一語，檢警專案小組表示，將查明犯案動機及溯源追查幕後主嫌。

去年11月10日凌晨2時58分許，歹徒持槍在台南學甲區某科技公司連開58槍，隨後轉往前市議員謝財旺服務處鐵門掃射30槍，因前者是民進黨前中執委郭再欽出售的廠房，後者是謝財旺女兒謝舒凡當時參選市議員的服務處，成為全台矚目治安事件，更因牽扯出政商、黑金掛鉤等爭議，變成去年九合一選戰的焦點。

台南槍擊案負面效應延燒，不但衝擊民進黨全台選情，加上郭再欽又與民進黨正副議長都捲入賄選案，副總統賴清德參選黨主席時，親率市長黃偉哲等黨內民代鞠躬向鄉親道歉。

去年年底，專案小組已掌握洪政軍、孔祥志逃往大陸地區，刑事局通報大陸公安，初步掌握兩人先後從南部偷渡到泉州，後來主要藏匿在漳州；農曆年前後，大陸公安陸續逮捕兩人，本月23日，主動通報刑事局表示要遣返。

經協調後，由刑事局兩岸科長昨上午率科員共五人搭機赴廈門，在機艙口與公安交接押解兩嫌，下午抵達桃園國際機場，警政署長黃明昭、刑事局長李西河坐鎮機場指揮，兩嫌入境後由荷槍警察一路戒護押解回台南，檢方今天會正式偵訊。

雙手上銬被遣送回台歸案的洪政軍和孔祥志，面對媒體詢問犯案動機、受誰指使？全程都面無表情、不發一語。

台南地檢署襄閱主任檢察官許嘉龍簡短召開記者會，對兩人偷渡路線、被捕過程、還有多少共犯等，僅表示「都還待查證」，至於幕後有無政治動機、是否牽涉龐大光電利益，檢警都僅宣示會依證據「辦到底」。

台南市警局長廖宗山表示，台南不容許任何不法分子逍遙法外，「不論犯罪者逃到天涯海角，絕對都有決心與能力將歹徒繩之以法」。專案小組將對二嫌立即進行詢問調查，查明槍擊案真正動機，追查作案槍枝及交通工具下落，並嚴查偷渡管道，務必一舉追查所有共犯及幕後教唆主嫌等，還原真相。

前市議員謝財旺服務處當時被連開至少30槍，對於嫌犯被押解返台，他的女兒新科議員謝舒凡委由助理表示「不方便評論」。

台南市長黃偉哲肯定檢警的辛苦，並表示全民都關注此案，應盡速還原真相，將相關人等都繩之以法；國民黨台南市前市議員謝龍介肯定檢警辦案，也盼檢警趕快釐清真相，洗涮台南市汙名。　

對於陸方此次主動告知要遣返兩嫌，大陸國台辦發言人朱鳳蓮表示，這是大陸為打擊犯罪，依法作出穩妥處理。陸委會與刑事局昨都感謝對岸公安協助，落實雙方打擊不法犯罪及保障民眾權益為重的使命及理念。

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