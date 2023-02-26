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押回88槍擊案 警高層：陸主動通知釋善意 互動回溫

台灣新聞組／台北26日電
洪政軍、孔祥志去年涉在台南學甲犯下88槍擊案，案發後潛逃大陸，25日遭陸方遣返，檢警將持續追查幕後主嫌。(記者廖炳棋／翻攝)
洪政軍、孔祥志去年涉在台南學甲犯下88槍擊案，案發後潛逃大陸，25日遭陸方遣返，檢警將持續追查幕後主嫌。(記者廖炳棋／翻攝)

台南市學甲區88槍擊案主嫌洪政軍、涉案槍手孔祥志潛逃大陸落網，刑事局23日接獲對岸公安通知，昨循兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議機制，派員赴廈門機場機艙口與公安交接押回兩嫌。警政高層解讀，這次遣返可視為陸方釋放善意，新冠肺炎疫情後，可望替兩岸警政互動回溫打下基礎。

檢警高層私下表示，近年因政治影響，兩岸共打機制與交流陷入冷凍期，這次大陸主動發文刑事局要求遣返，可說是釋放善意。官員指出，對岸近來一連串行動，在包括這類無涉兩岸敏感政治神經、但有助對台促融的事務上，對岸新的領導班子顯然也想展現新作為，是好的開始。

由於兩岸共打過去長年奠下的基礎與情誼，近幾年在重大或特殊犯罪案件，公安仍會協助台灣，台方在2016年後也協助陸方遣返人犯，加上疫情已暫告段落，此次陸方遣返要犯所釋放出的善意，替警政高層互訪交流可能性打下基礎。

88槍擊案重創台南治安形象，影響去年底九合一大選。據了解，洪政軍、孔祥志潛逃大陸後躲在陸漳州，台南警方、刑事局不斷查訪，獲兩嫌在陸情資，透過刑事局傳遞給公安，公安農曆年前後逮捕洪、孔，23日發文給刑事局兩岸科，通知昨遣返兩人。

警界人士指出，88槍擊案發生後，外傳兩嫌潛逃出境，警政高層受到極大壓力，借重具有刑事專長與兩岸合作打擊犯罪經驗的廖宗山接任台南市警局長，重整專案小組查辦，並設法與對岸偵防單位合作。

長期在刑事單位的廖宗山曾參與多起潛逃至大陸的槍擊要犯追緝，其中，319案中製造犯案手槍的唐守義逃亡大陸，廖宗山當時擔任刑事局南部打擊犯罪中心隊長，曾參與協調押解唐回台，早年便與陸方有所接觸。

近年大陸遣送犯嫌返台案 製表／李隆揆
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公安 遣返 槍擊

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