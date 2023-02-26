朱立倫深化親美路線 柯文哲提兩岸和平、台灣自主

朱立倫帶領的國民黨將強化「親美、友日、和陸」路線，未來也會以此基調，深化親美路線。(記者林俊良／攝影)

曾訪台的美國智庫人士表示，美方對藍綠白潛在總統人選的兩岸論述，都有疑慮。國民黨 人士表示，黨主席朱立倫去年訪美後，一步步強化「親美、友日、和陸」路線，未來也會以此基調，深化親美路線。民眾黨主席柯文哲 預計4月訪美，據了解，柯將以「兩岸和平、台灣自主」為論述主軸，「不會只是滿足美國的期待」。

國民黨黨務人士表示，國民黨副主席夏立言出訪大陸後，朱立倫曾在內部會議時說，接下來要繼續鋪陳親美、友日策略。國民黨海外部主任、立委陳以信經常與美國會議員互動，陳以信說，九合一大選後，美方對國民黨更重視，認為有重返執政機會，這時候多與美方接觸，交換意見，增進了解，是整個國民黨應該做的事。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮日前重申九二共識立場，表示願意與國民黨加強高層往來。國台辦發言是否意在拉攏國民黨，國民黨主席朱立倫昨天表示，國民黨努力對話交流，堅定捍衛中華民國 ，也堅定維護民主自由和兩岸和平，民進黨不必彼此扣帽子。

民眾黨主席柯文哲預計4月訪美，民眾黨人士表示，黨內智庫、競選辦公室及外部專家學者，正在緊鑼密鼓研擬相關論述，將以「兩岸和平、台灣自主」為主軸。

民眾黨人士指出，柯文哲兩岸論述一定以台灣利益最大化為優先，維持兩岸和平、台灣自主、兩岸和平，是最大的基調，希望藉由此次出訪，向美方傳達台灣主流聲音。