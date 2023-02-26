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台潛在總統人選 美智庫：華府皆持保留

記者蔡晉宇╱台北26日電
美國智庫對藍綠白檯面上的總統候選人都有疑慮，包括侯友宜（圖）、柯文哲，以及賴清德。(記者游明煌／攝影)
美國智庫對藍綠白檯面上的總統候選人都有疑慮，包括侯友宜（圖）、柯文哲，以及賴清德。(記者游明煌／攝影)

2024年總統大選將起跑，近期曾訪台的美國智庫成員提出「三段論」，示警藍綠白潛在總統參選人，指出目前藍、綠、白檯面上人選的兩岸論述，美方都有保留。對於民進黨近來不斷澄清美方並無所謂的「疑賴論」，美國智庫核心人士表示，「疑賴論」在華府決策圈，是千真萬確的存在。

華府對台政策圈最近頻繁訪台，以智庫最為活躍。美方智庫首先表示，台海局勢已成世界頭等重要的地緣政治關注焦點，因此下一任台灣總統的重要性不言可喻，從區域穩定角度出發，甚至比美國總統、日本首相是誰都還要重要。

第二段論述是，下任台灣總統如此重要，檯面上有比蔡英文總統、前總統馬英九更懂國際關係，能讓美方放心的人嗎？「答案是目前看不到」。第三段論述為，藍綠白潛在總統參選人的國關團隊夠力嗎？美方評價是「遠遠不足」。

美國智庫要角指出，賴清德在兩岸立場上不斷凸顯「蔡規賴隨」，的確有發揮一定效果，有助撕下賴的台獨標籤，但要讓美方完全買單，並不是每天睡醒對著鏡子說，「我要延續蔡英文路線」就沒問題，美方要看到的是「全面說法」，在蔡英文路線下，賴還是要有自己的論述，這方面目前仍不足。

美智庫人士舉例，賴清德前陣子拋出「和平保台」新名詞，當時讓人眼睛為之一亮，但可惜看不到背後的整套論述，到目前只停留在口號階段。

曾任職處理兩岸事務部會的綠營學者說，美國看重的是實際法律承諾，蔡英文於2015年訪美時，在CSIS智庫明確揭示，其兩岸政策是「在中華民國現行憲政體制下，持續推動兩岸關係的和平穩定發展」。蔡所說的遵循憲法，一體兩面就是放棄台獨，「這正是美方想要的答案，也是賴清德尚未講出口的關鍵字」。

美國智庫對藍綠白檯面上的總統候選人都有疑慮，包括侯友宜、柯文哲，以及賴清德（圖）...
美國智庫對藍綠白檯面上的總統候選人都有疑慮，包括侯友宜、柯文哲，以及賴清德（圖）。(本報資料照片)

另一近期曾訪台的美國智人士表示，國民黨的侯友宜，是令美方更陌生的角色，目前在華府政策圈被評估為，具有高度不確定性，尤其在侯「不做強國的棋子」的說法，造成美方不小震撼。

至於柯文哲，美國智庫人士直言，訪團問了幾道尖銳的美中台議題，明顯感受到柯文哲還沒準備好，回答多明顯流於空洞，尚有加強空間。

美國智庫對藍綠白檯面上的總統候選人都有疑慮，包括侯友宜、柯文哲（圖），以及賴清德...
美國智庫對藍綠白檯面上的總統候選人都有疑慮，包括侯友宜、柯文哲（圖），以及賴清德。(記者林伯東／攝影)

蔡英文 賴清德 華府

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