新聞評論／美軍研究「台灣淪陷」 蔡政府卻不容疑美

外交部長吳釗燮（左）與國安會秘書長顧立雄（右）日前在華府美台高層國安對話結束後，對媒體揮手致意。(華盛頓記者張文馨／攝影)

美中進入新冷戰，國際熱議台灣成為「明日烏克蘭 」。人民不願成為戰爭代理人，質疑美國對台政策，蔡政府極力撲滅疑美論聲浪；諷刺的是，日前美國智庫發布研究報告「台灣淪陷後的世界」，這是五角大廈贊助的課題。美國已籌謀「最壞打算」，蔡政府卻還壓著人民的頭埋在沙裡。

美國國安部門委託兵推、研議台灣淪陷後的因應方案，都基於一個假設：中共必然動武，而且時不我待。這是既定事實，抑或認知作戰，台灣必須謹慎因應，萬不能成為實現假設的工具。拜登政府基於國家利益思考「台灣淪陷後」，但台灣執政者的責任是設法不讓「淪陷」成真，疑美與疑中一般，都是國安政策思辯的必要過程，不該偏廢。

國安高層日前赴美，顧立雄與吳釗燮走進AIT總部前燦笑揮手，大內宣鼓吹台美關係大躍進。但蔡政府早就說「台美關係史上最好」，台灣旅行法通過五年，美方偏偏在北京 高規接待國民黨副主席夏立言之後，才讓台方官員「擺拍」走進大華府 。若非美中升高對抗、北京對台伸出橄欖枝，拜登政府會讓顧吳兩人招搖現身？

俄烏開戰以來，美方將中國形塑成俄國2.0，推動亞太版北約。中國在歐戰周年推動俄烏和談，在此之前釋出兩岸對話善意，都在抗衡美國。人民大會堂、釣魚台國賓館的高規格國共對話，北京藉人民福祉之名，釋出不想打仗、恢復兩岸大交流的訊號。蔡政府譏諷這是統戰，但相比之下，白宮隔著波多馬克河在華府外圍對台認知作戰，連尊重民意都談不上。

國安高層走進AIT總部七小時，返台後滿嘴「不便說明」。美方官員事後說法不脫履行台灣關係法等標準答案，倒是透過外媒獨家透露增派部隊駐台，訓練不對稱作戰。夏立言尚且向陸方直言台灣人民對軍事威脅不安與不想打仗，代表公權力的顧吳兩人可有向美方說明避戰對話的新民意？

蔡政府批北京分化台方朝野，但美國朝野惡鬥利用台灣挑釁中國，險惡不下北京。民主黨政府挺台國安團隊走秀大華府，蔡政府卻配合共和黨議員蓋拉格搶先密訪台灣，眾院中國委員會主席蓋拉格返美接受華郵獨家專訪，與AIT友台大秀分庭抗禮。蔡政府玩兩手，只想把美國挺台的氣球吹飽壓過疑美論，卻讓人民看到美國朝野都急著送台灣上戰場。

蓋拉格面見正副總統與國安團隊，心得是武裝台灣的迫切性。是誰讓他以為台灣和烏克蘭一樣只想盡快拿到武器？蔡政府刻意不安排蓋拉格與在野黨會面，製造全民不惜一戰的假象，配合美國炒作反中換取選票，代價卻是讓國際相信台灣準備好作下一個烏克蘭。

美國加緊部署台灣戰力，連台灣淪陷的可能性都放在政策考量中，蔡政府不願誠實對美說明避戰的新民意，還急著撲滅疑美論，這證明執政團隊已淪為美國治台的代理人。