替賴清德解套？綠4個堅持擬入黨綱 化解美疑慮

民進黨主席賴清德。(本報資料照片)

副總統賴清德 代表民進黨 角逐2024年總統幾乎定於一尊，但為了化解美方「疑賴論」，據了解，賴陣營近期已有私底下討論，要將蔡英文 總統主張的「四個堅持」納入黨綱中，除了想藉此化解美方的疑慮外，也希望讓賴清德的相關論述，有機會爭取更多人認同。

蔡總統的「四個堅持」，包括「永遠堅持自由民主的憲政體制」、「堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬」、「堅持主權不容侵犯併吞」、「堅持中華民國台灣的前途，必須遵循全體台灣人民的意志」，這是她在2021年國慶典禮上提出的兩岸主張，也是回應「習五條」。

不過，黨綱的調整，可能會涉及更多的問題，除了「四個堅持」與「台灣前途決議文」概念高度相似外，是否要觸及台獨黨綱，都是高度敏感的政治議題，仍有待黨內進一步凝聚共識。

金融時報今年初報導，台灣總統擬參選人賴清德引發美國對中國大陸緊張情勢的擔憂，國民黨後來更拿來政治宣傳。民進黨發布新聞稿反擊，「與其聽一堆不知道哪來的謠言、捕風捉影，不如看美國官方實際的行動。事實勝於雄辯，民進黨奉勸想散布疑賴論的人，省省力氣」。

美國智庫人士向黨內人士透露，民進黨強力反駁，要假裝沒這件事是不太恰當的，不僅迴避問題，也無助於賴清德在對美關係上得分，雖然此一時彼一時，當前賴清德所面對情況，與蔡英文在2011年訪美時不同，但以此態度經營對美關係，若重演蔡英文當時來美國「面試」慘遭打槍，將連帶影響隔年總統大選結果，相信並非民進黨所樂見。

為了讓美方更清楚認知到，賴清德的兩岸政策就是遵循「蔡英文路線」。

據了解，賴陣營內部近期出現，將象徵蔡總統兩岸路線的「四個堅持」，進一步納入黨綱中。綠營人士指出，著眼點正是盼進一步化解美方疑慮。

由於此事相當敏感，因此，黨中央人士和親賴人士僅說，目前仍在初步討論階段，尚無定案。

民進黨非新潮流派系人士表示，民進黨由賴清德當家的時代已到來，賴清德身為黨主席首要任務就是團結，若能將代表蔡總統精神的「四個堅持」納入黨綱，對跨派系合作是正向發展，樂觀其成，只是茲事體大，仍有待全黨進一步凝聚共識。