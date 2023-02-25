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美國副國務卿薛曼：台海和平穩定 符合全球利益

記者張文馨／華盛頓報導
美國副國務卿薛曼。（歐新社）
美國副國務卿薛曼。（歐新社）

美國副國務卿薛曼（Ｗendy Sherman）23日接受美國之音專訪表示，維持台灣海峽的和平穩定，符合全球利益，希望中國大陸國家主席習近平繼續維持台海現狀。

薛曼表示，美台有著強健的非官方關係；美國多次表示，任何人都不應該採取片面行動改變台海現狀，台海關乎全球利益，美國數十年來致力於維持台海和平穩定，美國現在還是會這麼做，希望習近平繼續維持台海現狀。

對於「今日烏克蘭、明日台灣」的說法，薛曼表示，儘管美國從俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）無端的、預謀的、非法的以及恐怖的對一個主權國家的侵略吸取諸多經驗；面對不同國家、不同實體，美國會採取截然不同的做法；美國已從衝突中吸取教訓，但也無須過度看待。

薛曼表示，最為重要的是全球的聯盟夥伴關係，當全球團結一致就能獲得非凡成就，烏克蘭事件如此，她希望未來在台海議題上也是如此。

記者侯俐安／台北25日電

俄烏戰爭開打一周年，學者分析，俄烏戰爭開打後，民主陣營對中俄看法分歧減少，民主與獨裁合作空間降低，並認為台灣應可思考如何從「抗中保台」走向「民主保台」。

國策研究院文教基金會昨天舉辦「俄烏戰爭周年：兩岸與國際大變局」座談會。台灣大學中國大陸研究中心特約研究員尹麗喬說，俄烏戰爭讓民主國家深刻體會到獨裁國家對世界秩序的嚴重威脅，也給美國機會，將中俄形塑成獨裁陣營連線。

尹麗喬認為，俄烏戰爭對民主陣營的鞏固有正面作用，在民主威權對抗的氛圍之下，台灣可以思考如何從「抗中保台」走向「民主保台」面對世界。

中山大學中國與亞太區域研究所助理教授黎寶文說，中俄正意圖改變後冷戰時期的國際政治。這是對全球國際秩序的威脅。俄烏衝突讓印太與歐洲國家，重新認知美國作為區域外平衡者的重要，提高配合美國全球戰略的意願。比如菲律賓同意讓美國未來使用境內四個軍事基地、台灣恢復一年軍事訓練兵役制度，承擔更多防衛或同盟義務，以配合美國對中競爭。

黎寶文認為，俄烏衝突確實可能對台灣安全有所影響，若以西方陣營勝利作為終局，應能降低習近平對台冒進的機率，也會削弱中俄戰略合作的力量。

薛曼 習近平 烏克蘭

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