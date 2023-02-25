首談兩岸議題 陳建仁：加強交流 備戰才能避戰

行政院長陳建仁24日上午赴立法院備詢，首度談及兩岸議題表示，備戰才能夠避戰。（記者蘇健忠／攝影）

行政院長陳建仁昨天在立法院首度談及兩岸議題表示，台海的和平穩定，是全球民主國家的高度共識，政府將以蔡總統所提出的「四個堅持」，致力維持台海和平。在立委質詢下，陳建仁也表示，兩岸交流不應該是政治的框架，希望加強疫後健康有序交流。

陳建仁昨在施政報告中表示，備戰才能夠避戰，能戰才能夠止戰，為提升自我防衛能力，蔡總統提出「強化全民國防兵力結構調整方案」，並自2024年起，恢復一年期的義務役。

國民黨立委曾銘宗質詢時表示，蔡總統說後疫情 時代兩岸要進行健康有序的交流。他問陳建仁，「你怎麼推動」。

陳建仁指出，推動兩岸交流一定要根據「和平、對等、民主、對話」的方式進行，彼此互相尊重雙方已經建立好的交流方式，讓兩岸之間能夠和平穩定發展，這是努力的目標。

針對行政院長陳建仁、陸委會副主委李麗珍近日先後稱，「九二共識」就是一個中國、「一國兩制」，台灣人民沒辦法接受，呼籲中國大陸在不設政治前提下溝通。大陸國台辦發言人朱鳳蓮昨表示，「九二共識」與「一國兩制」是有明顯區別的兩個概念，民進黨一些政客一再混淆視聽。

朱鳳蓮表示，「一國兩制」的提出遠早於「九二共識」。在台灣的具體實現形式會充分考慮台灣現實情況，吸收兩岸各界意見和建議，照顧到台灣同胞利益和感情。

針對海基會新任董事長李大維日前稱，期待兩會 可以逐步展開互訪，海基會及早赴陸。

朱鳳蓮昨也回應，海協會與台灣海基會協商與聯繫機制建立確實不易，理應倍加珍惜。機制中斷停擺六年多，其中原因眾所周知。只要海基會得到授權，向海協會確認堅持「九二共識」，兩會協商和聯繫機制就可恢復。

此外，國防部 長邱國正上午在立法院受訪，針對環球時報前任總編輯胡錫進日前發言，「一旦台海戰爭開打，解放軍要盡全力縮短戰爭時間」。邱國正表示，台灣不會挑起戰爭，「不求戰但也會奉陪到底，國軍不只能守住兩周」，邱國正認為他們想一次拿下台灣，預想的太寬大，敵方有多大能耐台方都有預估過。