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上校簽投降承諾書收賄洩密 重判7年半

記者林保光／高雄25日電

陸軍步兵訓練指揮部前上校主任向德恩穿軍服簽署「投降承諾書」，收中共56萬元（台幣，下同， 約1.8萬美元）又交付機密資料，高雄地方法院認定，向德恩身為高階軍官，卻收賄洩密，敗壞軍人武德，昨依違背職務收賄罪重判7年6月徒刑，褫奪公權4年。

金門地檢署去年追查金門旅行業者邵維強共諜案，國防部從中發現向德恩遭中共買通，直接向檢察總長反映，查辦向違法涉貪事證。

檢調查出，向德恩在2016年至2018年間，擔任金門守備大隊長，因仕途、情場不遂萌生退伍念頭，當時邵維強頻與他接觸，勸說他變節。

2020年初，向德恩到邵維強旅行社，身著中華民國軍服，再簽具另張「投降承諾書」宣誓效忠中共。

去年9月向調任陸軍步兵訓練指揮部，檢調搜索其住處及辦公室，查扣相關資料，向坦承收賄。

因向德恩坦承過程，且扣案誓約書等證據明確，合議庭審酌向身為高階軍官，有義務確保軍人具備保家衛國的堅持，竟貪圖錢財，收受賄賂，嚴重損及國家安全及民心士氣，「敗壞軍人武德，殘害軍譽」，因向認罪自白並繳回56萬元犯罪得，依法減輕其刑。

中共 中華民國 國防部

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