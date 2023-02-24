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黑白集／不可能vs.不動搖 對撞點最可悲

黑白集

俄烏戰爭今天屆滿一周年。它沒有結束跡象，反而山雨欲來，一場血腥的決戰即將爆發。普亭向議會發表了國情咨文演講，聲言「在戰場上打敗俄羅斯，是不可能的」；拜登也在華沙演說，高喊：「我們對烏克蘭的支持不會動搖，我們不會厭倦。」

這場戰爭進入了「不可能」與「不動搖」的對抗。在兩人拉高的絕對調門下，戰爭籠罩著核戰爭的陰影，普亭指控美國正在研製新型核武器，俄國也必須準備核試驗。核戰的潘朵拉盒子，恐怕已被打開。

作為第三方，習近平今天將就俄烏戰爭發表「政治解決方案」，希望和平解決衝突，並表達反對核戰。他或許已嗅到不祥的氣息，但他勸不了普亭，更說不動拜登！前者說真理就在他們身後，後者說自由是千古真理。

「不可能」與「不動搖」其實是同義詞，都不願認輸。兩個不認輸的超強，走入對撞的死胡同，烏克蘭正是最悲慘的對撞點。台灣沒有高興的理由，因風暴正向台灣掩來。

華府知名廣播主持人嘉蘭‧尼克森爆料，拜登被問到是否有比烏克蘭更大的災難時竟回說：「等到你看到我們毀滅台灣的計畫就知道」。這話，就算是玩笑都教人不寒而慄，萬一是真的呢？秦剛說別再鼓譟「今日烏克蘭、明日台灣」，至少語重心長；台灣外交部卻替白宮駁斥傳聞，典型執迷不悔！

烏克蘭 拜登 普亭

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