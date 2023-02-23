學者看國安會談：美挺台 又不想過度刺激北京

外交部長吳釗燮與國安會秘書長顧立雄來美AIT 總部會談國安議題，和首府華盛頓特區有一河之隔，距離真正意義上的「突破」雖僅一「橋」之遙，也堪稱史上最高調一次。學者分析，美國有意釋出挺台灣訊息，不過為避免過於刺激北京 ，會談內容並未公開。

中央社報導，相較過去台美互動多高度隱密，這次會晤的特殊之處，在於出席會談的官員並不避諱媒體拍攝，事前甚至有英國金融時報先放出消息；前外交部長程建人則表示，台美雙方舉辦此會議具有一定重要性，吳釗燮與顧立雄進入AIT時被媒體拍攝，確實也有對外、對內宣傳的功用，畢竟現在與過去的世界局勢已大為不同。

台北中國時報報導，東海大學政治系教授邱師儀表示，在AIT會談，美方透露出「不跨過河道到華府去」的訊息，秉持「一中政策」的遊戲規則。至於未來是否有可能突破？都還很難講，畢竟拜登也到訪烏克蘭，為了做給普亭看；而台美國安高層會談的時間與地點，就是做給習近平看。

政治大學國際關係研究中心研究員嚴震生認為，會談地點選在位於維吉尼亞州的AIT總部而不是華府，畢竟還是外圍，加上AIT還算非官方組織，美方可以藉此避免來自北京的抗議。

據報導，嚴震生指出，不論台美關係再好，美方都不會希望台灣過度炒作，引來不必要的麻煩。

至於會談內容並未公開，國民黨 立委賴士葆認為，為什麼不對外說明談了什麼？台灣對美國幾乎是言聽計從，要吃萊豬就吃萊豬，要買武器就買武器，兵役說延長就延長，但至今卻沒看到任何經濟互惠的具體成果，要求吳釗燮應返台報告說清楚。

國民黨立委李德維認為，民進黨一直聲稱現在是台美關係有史以來最好的時候，那有什麼好消息應盡量跟民眾報告，說明到底去美國談什麼，為台灣爭取到什麼，不要每次都搞神祕。

中央社報導，政治大學外交系主任盧業中表示，雖然此為高層的例行性會議，但也再次印證台美雙方已有制度化的溝通管道，在俄烏戰爭屆滿一周年，且正值國際局勢快速變化時刻，仍有其意義。