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突破 台陸軍來美受訓擴至營級

台灣新聞組╱台北23日電

台美軍事交流有重大進展，軍方官員透露，陸軍裝甲542旅及機步333旅今年將各派一個聯兵營，來美接受短期訓練；據了解，這是繼海軍派艦隊官兵來美接艦之後，國軍再度派逾600人營級規模的兵力來美受訓。不過，陸軍對裝甲542旅及機步333旅的聯兵營將來美國受訓一事，則不做評論。

本報系聯合報報導，知情人士證實，相較於過去國軍以排級、連級單位赴美受訓，陸軍542旅、333旅等兩個聯兵旅，預計今年下半年派遣營級單位赴美交流。中華戰略前瞻協會研究員揭仲表示，這不僅象徵華美軍事交流的深化，對強化聯兵營的訓練強度、汲取美方實戰經驗，增加雙方地面部隊作業共通性，都有顯著效益。

陸軍第542旅及333旅所屬聯兵營將來美交流，雖是短期，但數百名官兵的訓練經費是筆大數字，而且今年度國防預算公開部分並未顯示編列相關費用。揭仲認為，聯兵營到美移地訓練所需經費相當可觀，國防部應和美國磋商，將相關訓練經費由美國「2023財政年度國防授權法案」中的無償軍援，或「2023財政年度綜合撥款法案」的「外國軍事融資」（FMF）貸款來支付。

據了解，因聯兵營人員、裝備規模過大，所謂「營級」應是減員減裝的編制。但軍方昨不評論相關訊息。

台北中國時報報導，揭仲指出，目前聯兵營已成為國軍陸軍的基本戰術單位，可實施兵種聯合作戰；由於指揮管制、偵察監視與火力支援手段等方面的更新，因此需要空間更大、更專業的訓練場地來執行高強度的訓練。

由於台灣本島地狹人稠，可以提供聯兵營進行營戰鬥演練的只有新竹湖口與台南白河兩處兵科訓練基地，不僅使每個聯兵營平均要等18個月才有機會排到基地訓練，場地空間的限制也使訓練內容難以大幅翻新。

貸款 預算 國防部

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