美台高層國安對話 特殊管道檯面化

外交部長吳釗燮(左)與國安會秘書長顧立雄(右)在美台高層國安對話結束後，罕見公開對媒體揮手。(華盛頓記者張文馨／攝影)

美台高層國安對話21日上午在美國在台協會（AIT ）華盛頓總部舉行，從上午10時開始一路談到下午5時，七個小時的會議雖然閉門，卻是首度讓媒體拍攝到美台雙方官員進出畫面，國安會秘書長顧立雄、外交部長吳釗燮更大方對媒體揮手致意；總統府副秘書長黃重諺此次在台方代表團之列，是否為蔡英文 總統出訪預做準備也引發各界關注。

這次美方態度相較過去明顯開放，甚至允許媒體拍攝。台方官員認為，美方近年的做法，已經是「說法戰略模糊，做法戰略清晰」，可確定台灣仍是美國手中的重要籌碼，美國仍會拉緊台灣，牽制對岸。

國民黨立委江啟臣表示，台美高層特殊管道會談行之有年，過去鮮少對外公開，這23年來有意無意對外釋放消息或將其檯面化，有其政治上的意涵和目的。

台美高層對話行之有年，不過這次黃重諺參加，外界研判是否為蔡英文總統未來訪美鋪路。涉外官員指出，國安對話最主要以雙方國防安全政策為主，至於蔡總統未來無論過境美國或是否有機會訪問美國，都會因台美默契而定，「只要時機成熟，就會成行」。

21日陸續抵達AIT的美方與會者包括：副國務卿薛曼、白宮國安會印太事務協調總監坎伯、白宮國家安全會議中國暨台灣事務資深主任羅森柏格與中國事務主任杜如松、國務院亞太助卿康達、副助卿華自強、國防部印太事務助理部長瑞特納與副助理部長切斯、AIT主席莫健和台北辦事處處長孫曉雅。

台灣方面除顧立雄、吳釗燮、駐美代表蕭美琴外，最引人注意的是黃重諺也在其中，另外，國防部副部長柏鴻輝、國安會副秘書長徐斯儉也都在此次訪團之列。

官員表示，高層對話勢必觸及國防議題，美國對台灣的軍售其實都有「時程表」，依照台灣的需要提供必要防禦性武器。他也提到，台灣第一艘自製潛艦預計今年9月下水，美國扮演系統整合的角色，對「國艦國造」有很多幫助。涉外人士也說，無論台美關係再怎麼好，美國對台灣當然也是有所要求。包括義務役恢復一年、後備動員能量，美方都非常關切。

民進黨立委羅致政表示，這次會談可從人、事、時、地四個面向觀察。時間點上，正值美中關係相對緊張的時刻，包括近來氣球事件，美國過去會擔心是否影響美中關係，這次凸顯台美關係不再受制於中國。

羅致政表示，會面層級都是雙方具代表性的官員，形式上也不同於過去的蒙特瑞會談不對外公開，這次資訊半公開，相較過去有很大進展；地點部分，美國在台協會距離華府 那麼近，也有相當意義。

江啟臣說，從出席名單來看，應是全面就外交、兩岸情勢和國防準備都會討論，加上近來美中關係相對緊張，若新任眾議院議長麥卡錫訪台或是總統蔡英文訪美等，雙方有必要充分溝通和情勢預判。江啟臣希望政府代表返國後適時向民眾說明。

這次舉行會議的AIT總部位於維吉尼亞州阿靈頓郡，與華府僅一橋之隔。美國與中華民國1979年斷交後，中華民國外交部長就未曾公開造訪華府。這次吳釗燮開會地點和華府只隔著波多馬克河，是斷交以來距華府最近的一次。