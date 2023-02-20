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前國務院政策顧問：美在台灣問題 應威懾而非挑釁北京

編譯季晶晶／綜合外電
曾任美國國務院政策規畫顧問、現為康乃爾大學教授的白潔曦認為，美國在台灣問題上「應該威懾而非挑釁北京」。
曾任美國國務院政策規畫顧問、現為康乃爾大學教授的白潔曦認為，美國在台灣問題上「應該威懾而非挑釁北京」。

華盛頓郵報刊出曾任美國國務院政策規畫顧問、現為康乃爾大學教授的白潔曦（Jessica Chen Weiss）的投書，指美國在台灣問題上「應威懾而非挑釁北京」。

美國國務卿布林肯與中共中央外事委員會辦公室主任王毅日前在葛尼黑會面時針鋒相對，白潔曦指出，許多人日益擔心美中可能終將一戰，但衝突的代價太大，即使未來數十年兩國競爭不輟，都應盡力緩解緊張局勢。

她建議美國明確保證，對台灣的支持不是為了確保其永久分離或正式獨立，美國將接受兩岸在沒有脅迫的情況下和平達成的任何結果。她說，美國代表不應稱台灣為國家或承諾無條件保衛台灣，這可能給尋求台獨的政治人物提供空白支票。

白潔曦說，中國領導人習近平把統一台灣與民族復興連結在一起，不過，北京尚未制定入侵時間表，中國更偏好不戰而勝。話雖如此，習近平仍可能揮軍打一場可能會輸的戰爭以「果斷」對付台獨。部分美國人士敦促美國結束一中政策，外交承認台灣，這可能招致習近平覺得有必要啟戰。

但戰爭會讓每個人都變輸家。台海衝突會蹂躪2300萬人的家園，摧毀台灣半導體生產，重創全球經濟。白潔曦敦促美國也追求不戰而勝，加強與台灣的非官方關係，與盟友和合作夥伴一起建設更具韌性的軍事防禦力量，並要求中國採取相互措施緩解緊張局勢。

她表示，關於保衛台灣，美國社會對於美軍應否以及該在多大程度上直接涉入並無共識。抵制宿命論的假設，有助於創造政治條件，在太遲之間防範原可避免的戰爭。

習近平 北京 國務院

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