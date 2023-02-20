新聞眼／大選前漢光北移 加溫「抗中保台」

國軍漢光演習。（本報資料照片）

年度漢光演習實兵操演中的兩棲聯合登陸作戰，大多在屏東加祿堂海岸實施，這項難度高、技術繁複、投入大兵力的實兵操演，有高度激勵軍民士氣的臨場感。2024總統選戰即將起跑，今年度漢光演習兩棲登陸操演若移師北部實施，實戰場景不無為「抗中保台」氣氛加溫的味道。

大陸央視日前披露，解放軍 東部戰區近期實施兩棲作戰演習，由攻台主力部隊第72集團軍的兩棲合成旅擔任紅軍，一上岸就遭藍軍伏擊，裝甲車被阻於山路進退不得，折損三分之一兵力。按操演內容描述海岸近接山路的地貌，近似台61線快速道路行經的北部寶斗厝、林口發電廠一帶灘岸。

陸軍近期曾在公開說明這類「紅色沙灘」有北部寶斗厝海灘、海湖海灘、南部喜樹海灘、中部甲南海灘等。國防部 自前部長嚴德發開始，就下令重新勘測全台的紅色沙灘。此次曝光的竹圍漁港南側沙灘，即為其中之一。當地海岸平直、灘後開闊適於部隊運動，適於大規模實施正規兩棲登陸。

陳水扁政府曾將海軍陸戰隊與AAV7兩棲突擊車調駐淡水河口，取代陸軍關渡指揮部傳統河防部隊，馬英九 政府執政後才將防務「還」給陸軍；而蔡英文政府執政又以非傳統編制調用一個海陸步兵營進駐近淡水河的北投復興崗校區，作為中樞應急反應部隊。

民進黨對海軍陸戰隊堪稱「情有獨鍾」。今年下半年的選前關鍵時刻，國軍漢光演習再度將重點置於北部，海軍陸戰隊若北上實施登陸操演，將有對國際展現軍威，鞏固領導中心的政治意涵。