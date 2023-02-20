我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華女在南加東谷駕車肇事逃逸 被警方拘捕

暴風雨將再次席捲南加 23日將為冬季最冷的一天

新聞眼／大選前漢光北移 加溫「抗中保台」

記者 洪哲政
國軍漢光演習。（本報資料照片）
國軍漢光演習。（本報資料照片）

年度漢光演習實兵操演中的兩棲聯合登陸作戰，大多在屏東加祿堂海岸實施，這項難度高、技術繁複、投入大兵力的實兵操演，有高度激勵軍民士氣的臨場感。2024總統選戰即將起跑，今年度漢光演習兩棲登陸操演若移師北部實施，實戰場景不無為「抗中保台」氣氛加溫的味道。

大陸央視日前披露，解放軍東部戰區近期實施兩棲作戰演習，由攻台主力部隊第72集團軍的兩棲合成旅擔任紅軍，一上岸就遭藍軍伏擊，裝甲車被阻於山路進退不得，折損三分之一兵力。按操演內容描述海岸近接山路的地貌，近似台61線快速道路行經的北部寶斗厝、林口發電廠一帶灘岸。

陸軍近期曾在公開說明這類「紅色沙灘」有北部寶斗厝海灘、海湖海灘、南部喜樹海灘、中部甲南海灘等。國防部自前部長嚴德發開始，就下令重新勘測全台的紅色沙灘。此次曝光的竹圍漁港南側沙灘，即為其中之一。當地海岸平直、灘後開闊適於部隊運動，適於大規模實施正規兩棲登陸。

陳水扁政府曾將海軍陸戰隊與AAV7兩棲突擊車調駐淡水河口，取代陸軍關渡指揮部傳統河防部隊，馬英九政府執政後才將防務「還」給陸軍；而蔡英文政府執政又以非傳統編制調用一個海陸步兵營進駐近淡水河的北投復興崗校區，作為中樞應急反應部隊。

民進黨對海軍陸戰隊堪稱「情有獨鍾」。今年下半年的選前關鍵時刻，國軍漢光演習再度將重點置於北部，海軍陸戰隊若北上實施登陸操演，將有對國際展現軍威，鞏固領導中心的政治意涵。

馬英九 國防部 解放軍

上一則

陳宗彥捲花酒案 綠「亡黨感」發酵：大船快沉了

下一則

「紅色沙灘」曝光 漢光登陸演習擬移北台灣

延伸閱讀

俄烏戰爭前有長路 美大選、中和平提案將使局勢更複雜

俄烏戰爭前有長路 美大選、中和平提案將使局勢更複雜
2024大選 親綠民調：賴清德34%領先侯友宜31%

2024大選 親綠民調：賴清德34%領先侯友宜31%
新聞眼／辦民不辦官 陳宗彥案不曾偵訊就簽結

新聞眼／辦民不辦官 陳宗彥案不曾偵訊就簽結
專家：美所指間諜氣球 應是中國戰略支援部隊操作

專家：美所指間諜氣球 應是中國戰略支援部隊操作

熱門新聞

星雲大師舍利子色澤多為法乳般淨白，其他還有紅、黃、藍、黑等琉璃光色的圓形結晶堅固子，莊嚴無比。(取材自人間福報臉書)

佛光山證實 星雲大師燒出舍利子 數量多到難以計數

2023-02-13 21:39
出國支援土耳其震災的台灣搜救隊，預定15日下午抵台。（圖：消防署提供）

為了搶功？傳土耳其把台灣搜救隊「客氣請走」

2023-02-12 02:40
總統蔡英文（右）2日上午在總統府接見由前美國印太司令部司令戴維森（Philip Davidson，退役美海軍上將）（左）率領的美國智庫國家亞洲研究局（NBR）訪問團。（中央社）

美媒：條條大路通台北 疫情後訪台團質變

2023-02-12 18:35
劉文正的白圍巾是經典。（本報資料照片）

劉文正比現代天王們還紅？「3月小雨」大家都會唱

2023-02-16 11:07
女兵疑似因電腦維修而遭外流。示意圖。（Unsplash）

台軍營又爆不雅照 陸軍2女兵私密照瘋傳

2023-02-16 20:51
作家黃大米。 圖／擷自臉書

火鍋吃剩送遊民 作家黃大米挨轟 重回現場曝對方現況

2023-02-14 16:24

超人氣

更多 >
密州大中槍中國留學生 胸部以下癱瘓 肺部受損

密州大中槍中國留學生 胸部以下癱瘓 肺部受損
刷單騙局 十多管理員遭肉搜恐嚇

刷單騙局 十多管理員遭肉搜恐嚇
布林肯：中國正考慮供給俄國 「致命的支援」

布林肯：中國正考慮供給俄國 「致命的支援」
外送披薩跌倒 72歲婦獲善款26萬

外送披薩跌倒 72歲婦獲善款26萬
劉思慕動怒發聲：亞裔長得都一樣？NBA名人賽爆歧視

劉思慕動怒發聲：亞裔長得都一樣？NBA名人賽爆歧視