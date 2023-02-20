「紅色沙灘」曝光 漢光登陸演習擬移北台灣

桃園竹圍漁港南側沙灘被軍方畫定為紅色沙灘，沿線定時有海巡官兵巡邏。（記者洪哲政／攝影）

國軍今年度漢光39號演習正在規畫操演科目，據悉研議再度於北部實施中樞、國土保衛戰，實施兵推、實兵科目，擬於敵軍可能在北部登陸海岸實施防衛操演，屆時由兩棲部隊北上擔任攻擊軍實施登陸。海軍151艦隊下月將在桃園竹圍漁港旁沙灘至外海進行相關操演，預習登陸用的LCM通用登陸艇近期已進駐基隆港受關注，軍方在北部列管最新「紅色沙灘」因此曝光。

本月10日北台灰雨濛濛之際，海軍旭海軍艦（LSD-193）罕見泊靠基隆港，快速卸下數艘LCM通用登陸艇，即快速出港，其中包括兩艘新型艇。基隆後勤指揮部雖有小艇維修船塢，也有以LCU合字艇為主的小艇隊，但人員登陸艇鮮少進駐基隆。

在此之前，海軍發出「射擊通報」，將於3月8、9、23、24日每日上午，由基隆151艦隊於竹圍漁港岸際向外延伸的台灣西北海域，實施年度訓練，屆時將由海巡檢派一艘百噸級巡防艇在海上警戒。

軍方對基隆港新進駐LCM通用登陸艇，推稱是執行年度訓練，但證實由於年度能實施兩棲登陸的屏東加 祿堂、新北海湖沙灘等地，因地形改變、出現高低落差、有漂沙等因素，已不適實施登陸。桃園竹圍漁港一線沙灘，成為可登陸的「紅色沙灘」，據海軍所發布通報，並非射擊需求，而是部隊下月將對竹圍漁港一線沙灘至海上，實施兩棲登陸所需的兵要調查及預習。

據指出，今年漢光39號演習的實兵操演，將進一步驗證北部與中樞衛戍區防衛反擊戰備科目，陸軍六軍團「連莊」主辦機率大增。漢光演習兵推將在5月實施。若確定在北台實施兩棲登陸操演，將是近20年來在林口發電廠側沙灘後，首度在北台實施登陸。