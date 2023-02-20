陸高規會夏立言 港媒：預告開展協商 學者：會拉攏台商

國民黨副主席夏立言。（本報資料照片）

國民黨副主席夏立言 日前結束第二次訪問大陸行程，此行獲見大陸官員層級拉升至正國級，香港 媒體分析，背後意義恐不容小覷，並指這將成為北京下波對台行動的開端。學者受訪認為，今年大陸強化與台經貿交流、拉攏台商，將成為重中之重。

夏立言這次赴陸期間獲高規格接待，除了國台辦主任宋濤，還先後會見正國級的中共 政治局常委王滬寧、副國級的政治局委員尹力、陳吉寧、袁家軍，以及湖北省委書記王蒙徽、四川省委書記王曉暉等高階官員。

20大後 統一調性更清晰

就夏立言訪陸，港媒「香港01」刊文指出，夏立言近半年二度訪陸，此次接待層級之高，背後意義恐不容小覷。北京接待夏立言欲透露的對台訊息，絕非僅止於國民黨或夏立言一黨一人，而是說明了大陸對台下一波行動開端，中共中央或已定調將擴大規模與台灣各界菁英交流溝通，甚至是「開展廣泛深入協商」。

文章稱，關鍵仍在於中共20大後，內部對於解決台灣問題的統一進程，有了更為清晰的做法和調性。尤其是擅長黨際外事交流的宋濤，從退居二線再受起用出掌國台辦，意味著他將承擔起更多對台灣政界菁英，從交流、溝通到協商的重責大任。

美打台灣牌 中加大溝通

文章引述熟悉香港回歸歷程人士指出，1984年中英就香港問題談判完成前的兩年左右時間，中共即與香港各個力量、派系和不同團體進行密切的溝通。不過，與香港回歸歷史經驗不同，當前台灣問題面臨到美國拿「台灣牌」應對中美戰略對抗的嚴峻形勢。可預見中共還會加大溝通、協商，乃至於進展到談判的力度，往前推進統一。

未來宋濤角色 將更凸顯

淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳受訪指出，強化經貿、拉攏台商，將成為重中之重。他認為，大陸對台仍定調「主和」，接下來的3、4、5月，商總、工總、工商協進會等還將分批訪問大陸，相信也已經與北京做好了溝通。未來宋濤角色將更加凸顯。