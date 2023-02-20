我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中外交部證實中日將舉行安全對話 有助緩和緊張關係

瓦斯大漲價4補助可申請 氣侯基金90至120元主動入帳

陸高規會夏立言 港媒：預告開展協商 學者：會拉攏台商

記者陳政錄、陳言喬／綜合報導
國民黨副主席夏立言。（本報資料照片）
國民黨副主席夏立言。（本報資料照片）

國民黨副主席夏立言日前結束第二次訪問大陸行程，此行獲見大陸官員層級拉升至正國級，香港媒體分析，背後意義恐不容小覷，並指這將成為北京下波對台行動的開端。學者受訪認為，今年大陸強化與台經貿交流、拉攏台商，將成為重中之重。

夏立言這次赴陸期間獲高規格接待，除了國台辦主任宋濤，還先後會見正國級的中共政治局常委王滬寧、副國級的政治局委員尹力、陳吉寧、袁家軍，以及湖北省委書記王蒙徽、四川省委書記王曉暉等高階官員。

20大後 統一調性更清晰

就夏立言訪陸，港媒「香港01」刊文指出，夏立言近半年二度訪陸，此次接待層級之高，背後意義恐不容小覷。北京接待夏立言欲透露的對台訊息，絕非僅止於國民黨或夏立言一黨一人，而是說明了大陸對台下一波行動開端，中共中央或已定調將擴大規模與台灣各界菁英交流溝通，甚至是「開展廣泛深入協商」。

文章稱，關鍵仍在於中共20大後，內部對於解決台灣問題的統一進程，有了更為清晰的做法和調性。尤其是擅長黨際外事交流的宋濤，從退居二線再受起用出掌國台辦，意味著他將承擔起更多對台灣政界菁英，從交流、溝通到協商的重責大任。

美打台灣牌 中加大溝通

文章引述熟悉香港回歸歷程人士指出，1984年中英就香港問題談判完成前的兩年左右時間，中共即與香港各個力量、派系和不同團體進行密切的溝通。不過，與香港回歸歷史經驗不同，當前台灣問題面臨到美國拿「台灣牌」應對中美戰略對抗的嚴峻形勢。可預見中共還會加大溝通、協商，乃至於進展到談判的力度，往前推進統一。

未來宋濤角色 將更凸顯

淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳受訪指出，強化經貿、拉攏台商，將成為重中之重。他認為，大陸對台仍定調「主和」，接下來的3、4、5月，商總、工總、工商協進會等還將分批訪問大陸，相信也已經與北京做好了溝通。未來宋濤角色將更加凸顯。

夏立言 香港 中共

上一則

台美國安對話 江啟臣：料談麥卡錫訪台 提蔡訪美形式

下一則

訪台立法院 聯邦眾議員肯納：此行無意挑釁中國

延伸閱讀

港媒：夏立言訪中只是開端 尋找「有識之士」成北京對台主調

港媒：夏立言訪中只是開端 尋找「有識之士」成北京對台主調
夏立言結束訪陸返台 高思博：陸有意恢復兩岸大交流

夏立言結束訪陸返台 高思博：陸有意恢復兩岸大交流
訪中結束返台 夏立言：設定目標都達到 沒有賣台

訪中結束返台 夏立言：設定目標都達到 沒有賣台
夏立言赴滬座談 台商盼盡快恢復疫前交流 有利復甦

夏立言赴滬座談 台商盼盡快恢復疫前交流 有利復甦

熱門新聞

星雲大師舍利子色澤多為法乳般淨白，其他還有紅、黃、藍、黑等琉璃光色的圓形結晶堅固子，莊嚴無比。(取材自人間福報臉書)

佛光山證實 星雲大師燒出舍利子 數量多到難以計數

2023-02-13 21:39
出國支援土耳其震災的台灣搜救隊，預定15日下午抵台。（圖：消防署提供）

為了搶功？傳土耳其把台灣搜救隊「客氣請走」

2023-02-12 02:40
總統蔡英文（右）2日上午在總統府接見由前美國印太司令部司令戴維森（Philip Davidson，退役美海軍上將）（左）率領的美國智庫國家亞洲研究局（NBR）訪問團。（中央社）

美媒：條條大路通台北 疫情後訪台團質變

2023-02-12 18:35
劉文正的白圍巾是經典。（本報資料照片）

劉文正比現代天王們還紅？「3月小雨」大家都會唱

2023-02-16 11:07
女兵疑似因電腦維修而遭外流。示意圖。（Unsplash）

台軍營又爆不雅照 陸軍2女兵私密照瘋傳

2023-02-16 20:51
作家黃大米。 圖／擷自臉書

火鍋吃剩送遊民 作家黃大米挨轟 重回現場曝對方現況

2023-02-14 16:24

超人氣

更多 >
密州大中槍中國留學生 胸部以下癱瘓 肺部受損

密州大中槍中國留學生 胸部以下癱瘓 肺部受損
刷單騙局 十多管理員遭肉搜恐嚇

刷單騙局 十多管理員遭肉搜恐嚇
布林肯：中國正考慮供給俄國 「致命的支援」

布林肯：中國正考慮供給俄國 「致命的支援」
外送披薩跌倒 72歲婦獲善款26萬

外送披薩跌倒 72歲婦獲善款26萬
劉思慕動怒發聲：亞裔長得都一樣？NBA名人賽爆歧視

劉思慕動怒發聲：亞裔長得都一樣？NBA名人賽爆歧視