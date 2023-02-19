上海團抵台行程「捉迷藏」？北市府：絕無黑箱

上海市台辦副主任李驍東（右三）在北市府安排下，到龍門廣場賞花燈。（圖：北市府提供）

大陸上海市台辦副主任李驍東率團18日抵台展開為期三天訪台行程，李等人原定18日晚八點到上海燈區賞燈，卻與媒體大玩「捉迷藏」，提前三個小時賞燈，台北市長蔣萬安說，依照陸委會達成的共識，以低調、單純、安全的原則進行。市府指出，過程絕無黑箱，陸委會完全掌握行程。

上海團昨天上午抵台，獨派、統派都有團體赴松機表達立場，李驍東等人則是在維安人員護送下走出松山機場 ，並未與陳抗團體有近距離接觸。

蔣萬安說，這次邀請所有在燈會設展的亞太城市代表團來參訪，上海團有設展，熱情歡迎他們，對於明天和李驍東會面要談什麼？蔣萬安說，主要討論的議題就是觀光 、旅遊、藝術、文化發展等，雙方進行城市交流。

李驍東一行原定下午參訪完台北流行音樂中心後，由文化局長蔡詩萍晚間請吃台菜，再參觀上海花燈，卻臨時變卦調整順序，外界質疑是否另有密會行程。針對變更行程，北市府昨晚公布上海團完整行程。

國民黨 議員王欣儀表示，蔣市府至少可以公開部分行程，愈是小心翼翼藏著，愈易讓人家誤會內容有鬼。

民進黨議員林延鳳表示，市府將行程「蓋牌」迴避媒體與民代監督，難道就是蔣市長所謂兩岸交流的「對等尊嚴」？