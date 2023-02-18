美媒：白宮涉台高官羅森柏格 將接AIT主席

白宮國安會中國與台灣事務資深主任羅森柏格(Laura Rosenberger，右)即將離職，將接任美國在台協會主席。(美聯社)

自由亞洲電台17日報導，即將去職的白宮 國家安全會議中國暨台灣事務資深主任羅森柏格（Laura Rosenberger），將接任美國在台協會主席；現任主席莫健（James Moriarty）已服務6年多。

彭博資訊15日報導，羅森柏格將於下月離職，白宮稱這與中國大陸偵察氣球無關；報導並稱，羅森柏格的去職已經規畫好一段時間。

報導引述美國有線新聞網（CNN)援引一位美國官員的話說，羅森伯格在任的兩年期間，與拜登 總統和國安會同事們有密切的工作來往，在制定美國對華戰略和政策方面扮演了關鍵性的角色。

據報導，羅森伯格是拜登的首席中國顧問，也美國德國馬歇爾基金會（GMF）的高級研究員，擔任「保障民主聯盟」（Alliance for Securing Democracy）的主任，長期從事外交政策制定工作。羅森伯格曾經在歐巴馬時期負責制定對中國和朝鮮半島政策，且在美國國務院工作多年，曾是時任副國務卿布林肯（Tony Blinken）的幕僚長，2016年美國總統大選 時，擔任民主黨總統候選人喜萊莉競選團隊的外交政策顧問，資歷相當豐富。

AIT為美國與中華民國斷交後，美國依據台灣關係法所成立的非營利私人機構，用來處理美台非官方關係；根據AIT網站，主席參與美國對台灣的政策討論，也會代表美國政府定期訪台，並在美國參加與台灣代表的會議。