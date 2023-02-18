兩岸尋求和平 陸學者籲放棄對抗政策

上海台研所副所長倪永傑17日以視訊方式參與21世紀基金會主辦的「台海安全論壇」，強調各種形式交流對兩岸來說都是非常需要的。（記者廖士鋒／攝影）

上海台研所副所長倪永杰昨日透過視訊參與在台北舉行的一場論壇時表示，大陸的對台政策，包含中共 總書記習近平對台工作論述及解決台灣問題總體方略等，都是強調兩岸和平發展、融合發展。倪永杰說，「（大陸）很多（對台）政策對台灣非常有利，只有中國大陸最希望兩岸和平」。

他並強調，「要把不理性的、搞對抗的、依附於美國附庸的政策改掉，兩岸才有可能真的和平」。

本報系聯合報報導，由21世紀基金會主辦的「台海安全論壇」昨日於台北登場。倪永杰在論壇上強調，美國基於自身利益打台灣牌、阻止中國崛起，「我認為美國他要把台灣當作代理人戰爭對象，有可能台灣成為第二個烏克蘭，現在武裝台灣，把台灣當作火藥庫」。

倪永杰指出，當前最需要做的是追求兩岸和平，「首先要消除對抗政策、開展兩岸交流，各種形式交流對兩岸來說都是非常需要的」。

政治大學東亞研究所特聘教授王信賢則表示，今年肯定是「大交流年」，涉及從中央到地方、從政黨、工商團體、到學校、地方政府各領域。他認為，北京跟台北都應該留意，不應該賦予工商團體交流更高政治意涵，如果雙方都定義這些交流是「民主協商」，就會有很大問題。

海基會前副董事長、海峽兩岸經貿文化交流協會會長高孔廉則公開呼籲政府，應該爭取兩岸貨貿協議，藉由降低關稅提升台灣產品競爭力。他指出，近期一項調查顯示，外資企業最希望台灣跟其他國家簽屬FTA，但從兩岸ECFA之後到目前為止，台灣只簽了新加坡跟紐西蘭，2016年到現在一個都沒有。

台灣大學政治學系教授張登及認為，美中在體系與秩序變動下互為第一挑戰，台海議題剛好是在此之下的「最粗紅線」。台灣的避險應該要更精密，即「負責任和有原則的避險」，要呈現「不軟弱、不對抗，對話與防衛雙管齊下」。

聯合報副董事長黃年則拋出「新型兩岸關係」、「新型兩岸安全」構想。他提倡台海安全包括台灣安全，也包括中國大陸安全；過往中共和台獨都要消滅中華民國 的兩岸關係，可轉變為中共和台灣共同維持中華民國的兩岸關係，以達到「定錨中華民國，共構兩岸和平」的目標。

台北中國時報報導，美中關係即使因為氣球事件高度緊繃，但是拜登 政府依舊強調「管控分歧」的重要性。國民黨國際主任黃介正昨天在廣播專訪中表示，美國現在歡迎所有緩和台海局勢的所有舉措，如果還在那邊鬧事、大搞「抗中保台」，就會踩到美國的地雷。

黃介正認為，台海如果沒風險、現在的政府又能跟大陸對話，拜登政府就不會提出這樣的呼籲，就是現在有問題，他們才鼓勵對話，他們也清楚國民黨跟大陸有溝通管道，而民進黨沒有。「不要炒作過頭，抗中抗到美國人會怕，當然會叫你恢復對話。」