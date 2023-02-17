東引空中飄不明氣球 邱國正證實：已派人細部研究

國防部長邱國正。(本報資料照片)

陸軍司令部昨晚證實，東引空中有不明物體飄落，經搜索於靶場拾獲氣球 殘體；今立院開議，國防部 長邱國正到立院備詢時被問及此事，他說初步研判外表看起來像氣象氣球，但要料敵從寬，已派一組人研究，會把細部了解後再做結論。

邱國正說，狀況對國軍來說是很好訓練題材，從狀況處置這方面來看，對國軍有幫助，而國軍訓練也沒停止，對官兵有信心，狀況處置都有很大進步。

媒體問這樣的狀況是否符合邱國正去年底說的「第一擊」標準？邱說，第一擊就是通常對方沒有怎樣，如果開了火算第一擊。「但對方一直有這種動作出來，所以不把它當作機艦來看，包含機艦，我們調整飛航或海航的實體，它如果逾越了我們的國界，那我們當然會有所處置，這就不叫第一擊，這叫應對的反制，這我來調整。」

媒體追問氣球會不會用飛彈打下來？邱國正強調要料敵從寬，是否存在對人危害物體，也還要進行研判。馬祖斷纜影響軍備？邱國正回應，馬祖部隊與台灣本島通聯，海纜是之一，但也還有無線電等，不會只靠海纜；目前海纜狀況對通聯有影響，但有其他補強措施，目前與外離島的通聯沒有問題。

媒體問美國官員有意訪台，是否已向我國防部告知？邱國正說，友好的國家或團隊來的話，跟我們有關的話，會告知我們；任何團體或國家只要對台灣防禦作戰提出有益的建言，都是很好的機會。