新聞評論／投資兩岸和平觀光 遠比買布雷車划算

陸委會宣布開放港澳人士自由行赴台旅遊，屏東縣觀光協會等民間觀光團體和墾丁地區業者 ，盼蔡政府也能開放陸客赴台自由行。(本報資料照片)

陸委會宣布恢復港澳赴台自由行，為低迷的觀光 產業與餐飲服務業注入強心針。人們更關切的是，政府何時開放兩岸直航與觀光，讓台灣景氣獲得更多復甦能量。蔡政府稱，陸客赴台須視疫情 而定；但國民黨赴陸爭取台商權益，卻遭民進黨和側翼醜化為「朝共」，陸委會還要求大陸「勿將經貿措施當作統戰工具」。目前各國皆視中國大陸市場為加速疫後重建的引擎，努力搶商機，蔡政府卻沒看在眼裡。

2月初，大陸透過「海峽兩岸空運協議」白手套，建議恢復16航點，台方以疫情為由未積極回應。一周後，國台辦宣布具體航點，陸委會則稱還在討論，並要求陸方「只作實事，少點口水」。又隔一周，陸委會才宣布解除對港澳人士入境管制；還推稱因大陸突然解封造成疫情不確定，才延後宣布。

中共在20大之後，對美日加強布武，對台政策則釋出更多彈性與主動，在經貿領域提出多項友台措施，表達恢復兩岸人員交流意願。例如，春節前推動小三通復航，節後要求台方對大陸16航點復航，兩者皆從服務台商與台生出發。兩岸航班營運要正常化，則需要觀光商務旅客支撐，也就是社會交流。陸方政策針對台商與台灣內需市場有備而來，切中民情；但蔡政府始終只有「疫情考量」一張擋箭牌，顯得被動。

開放港澳人士赴台自由行卻不開放陸客，根據的顯非疫情，而是政治。大陸與港、澳已恢復全面通關，陸委會卻拿大陸疫情不透明作文章，難道不擔心港澳受疫情黑數影響？大陸恢復境外旅遊團，第一批有20國，東南亞國家占一半；這些熱情迎賓的國家難道不怕疫情侵襲？證諸其他國家做法，陸委會的說詞顯站不住腳。

蔡政府3年前以疫情為藉口，關上兩岸交流大門，利用民眾對病毒的恐懼滋養社會反中情緒。兩岸交流全面中斷，不僅深化仇恨螺旋，也將台灣推向戰火邊緣。過去3年，兩岸關係幾乎回到30年前，友中被扣上通敵帽子，抗中保台凌駕了親情與人性。台商不能返鄉，小明們得為「父母選的國籍」自負責任，甚至農漁民及食品業者碰上產品無法輸陸的問題，只能配合政府罵中共鴨霸，以免拿不到補助。

去年大選結果證明，人民不希望兩岸關係惡化成兵凶戰危，不希望台灣被美國當成「制中」棋子。如今，北京當局率先回應台灣這股民意，恢復疫前的直航狀態亦無涉主權爭議；蔡政府如果繼續卡著直航交流，倒顯得罔顧國內民意了。

直航與兩岸觀光都是人員交流的一環，社會交流帶來的善意與互利，正是兩岸和平「惠而不費」的最佳投資 。然而，這也正是蔡政府舉棋不定的主因，因為這不利於蔡政府建設「刺蝟島」，也擔心國民黨收割政治紅利。但若換一個角度思考，正因恢復兩岸交流有利民生，對景氣復甦、中小企業等基層生計都是活水，人民獲益自然會肯定執政者。若未忘記執政的目的是造福人民，蔡政府放下阻擋，其實就在轉念之間。

這次大陸主動提出恢復直航，新任海基會董事長李大維向大陸喊話，呼籲恢復兩岸兩會互訪。李大維說，如果增加直航航點有助台商，就會考量。事實上，增加直航除方便台商，更有助於兩岸的敵意降低；這點，不宜與兩岸兩會復談的政治議題混為一談。

以俄烏戰爭為鑑，兩岸現在應該加強的是和平投資，放寬兩岸交流正是最佳策略。與其爭論布雷車的嚇阻效力，讓兩岸民航機往返台海天際，兩岸關係更有機會心平氣和。