賴清德：北京的「九二共識」沒有中華民國生存空間

民進黨主席賴清德表示，北京當局所定義的「九二共識」，裡面並無中華民國的生存空間。（記者曾原信／攝影）

雖然陸委會專案許可上海市台辦副主任李驍東一行來台，民進黨 主席賴清德 昨卻表示，北京當局所定義的「九二共識」，裡面並無中華民國 的生存空間。

賴清德表示，民進黨政府執政以來，對於兩岸，承諾不變，善意也不變；「維護台海和平穩定的現狀，就是我們的主張」，兩岸關係穩定發展的關鍵，應奠基於和平、對等、民主、對話。

對於國民黨近期派團赴中，賴清德指出，在對岸持續侵擾台灣，以及此刻的國際局勢下，兩岸對話應要更慎重，避免向對岸，以及國際社會，釋放錯誤的訊息。

賴清德說，「自由民主的憲政體制」、「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」、「主權不容侵犯併吞」、「中華民國台灣的前途必須要遵循全體台灣人民的意志」四個堅持，無論現在或未來，是維持區域和平穩定現狀的基本方針，更是台灣人民的最大公約數。

近來兩岸互釋善意，漸有融冰之勢，賴清德昨天一席兩岸談話，卻再度戳中敏感神經。此番談話無疑是針對國民黨副主席夏立言赴陸，社會風向轉變時，企圖拿回話語權。

今年以來，兩岸關係隨美中局勢移轉，陸方主動促請台灣恢復16個兩岸直航航點，並宣布解禁63家金酒等台企食品輸陸。台方開放小三通、港澳旅客來台自由行。逐漸恢復的事務性交流，也讓兩岸關係飄著陸委會主委邱太三剛掌陸委會時喊出的「春暖花開」氣息。

在大陸「間諜氣球」爭議聲中，夏立言率團訪陸，會見中共中央政治局常委王滬寧、國台辦主任宋濤等人，為台灣農漁民發聲，強調落實民生協議、降低交流不變等，算是切中要害。相較去年8月，夏在解放軍軍演之際訪陸，遭到不少批評，這次除了民進黨持續開罵，民眾反應緩和，社會風向已見轉變。

當國民黨瞄準2024重新執政，在兩岸交流也掌握主導權與話語權，賴清德昨天談話，除了點出表面和平之下的兩岸歧異，也企圖做出市場區隔，搶回發球權。

只是，陸委會前天才宣布港澳來台自由行20日起解禁，不少國人也期盼兩岸春暖花開；民進黨中央卻必須鞏固支持者，兩岸論述仍步步為營。賴清德既是民進黨主席，也是潛在的總統參選人，如何拿捏黨務與政務、權衡利弊得失，牽動總統大選，也成為賴清德的重大挑戰。