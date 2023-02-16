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國民黨：賴清德的務實台獨才是消滅中華民國

記者丘采薇、侯俐安、劉宛琳、賴錦宏／台北16日電
國民黨發言人林家興表示，賴清德的「務實台獨」要消滅中華民國，更危及2300萬人的生存安全及區域和平穩定。（本報資料照片）
國民黨發言人林家興表示，賴清德的「務實台獨」要消滅中華民國，更危及2300萬人的生存安全及區域和平穩定。（本報資料照片）

國民黨副主席夏立言訪陸會晤中共中央政治局常委王滬寧、國台辦主任宋濤。民進黨主席賴清德昨天表示，民進黨對兩岸，承諾不變，善意也不變；但相信台灣人民都很清楚，北京當局所定義的「九二共識」，這裡面並無中華民國的生存空間，沒有2300萬台灣人民的主權。

對此，上海東亞研究所助理所長包承柯指出，「九二共識」已包含台灣的政治空間。他強調，兩岸應用最大的誠意解決彼此分歧，不要輕易引起戰火，再找到彼此能接受的制度架構。

前總統馬英九基金會執行長蕭旭岑表示，九二共識本來就是各自表述，國民黨的九二共識有中華民國，也有2300萬人的主權，只有民進黨才會完全接受北京的定義。

國民黨發言人林家興回應，國民黨堅持捍衛中華民國，依照本國憲法及黨綱、黨章來穩定處理兩岸互動，民進黨無能改善兩岸關係，就請別再用意識形態掛帥、動輒抹紅，來阻礙國民黨促進交流對話以改善台灣民生福祉的努力。

林家興表示，賴清德更應該先交代，他的「務實台獨」要消滅中華民國，更危及2300萬人的生存安全及區域和平穩定，又要如何面對台灣民眾及國際社會？

賴清德昨表示，作為執政黨的黨主席，他會站穩國家的立場，也會告訴理念相近的盟友，「我們有維護區域和平穩定，並全力防止區域現狀被片面改變的決心。」

海基會前董事長洪奇昌表示，賴清德只是務實點出兩岸根本性的政治歧異，這樣表述完全是奠基在蔡英文總統維持現狀的兩岸政策論述。

對此，包承柯說，「九二共識」正式文本達成的共識和諒解，就是強調兩岸不對一個中國的內涵做出一個定義。但兩岸都屬一個中國，這共識裡肯定包括台灣的政治空間。

至於賴清德重申蔡英文總統的「四個堅持」，包承柯稱，大陸去年8月發布的第三份兩岸關係白皮書，已將其定義為特殊「兩國論」的翻版。賴清德若再堅持，兩方的空間就不存在。

包承柯表示，如果賴清德把民進黨的台獨黨綱取消，大陸會拿出更積極姿態來和民進黨交往、溝通。

賴清德 民進黨 國民黨

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