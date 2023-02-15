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李大維回掌海基 喊話兩會互訪 盼「以民為念」恢復溝通

台灣新聞組／台北15日電
總統府前秘書長李大維（左）回任海基會董座，他呼籲兩岸兩會逐步互訪。右為原代理董事長許勝雄。（記者蘇健忠／攝影）
總統府前秘書長李大維（左）回任海基會董座，他呼籲兩岸兩會逐步互訪。右為原代理董事長許勝雄。（記者蘇健忠／攝影）

陸委會開放港澳自由行昨天上午宣布後，下午回任海基會董事長的李大維就向大陸喊話，「期待海基會與對岸海協會可逐步展開互訪，海基會也希望能及早赴陸」，兩岸交流機制長期停滯是對兩岸人民莫大損失。蔡政府營造兩岸關係和緩，態度似轉趨積極。

海峽交流基金會昨日召開臨時董監事會，推選總統府前秘書長李大維接任董事長，讓李大維成了回鍋海基會的史上第一人。李大維致詞時向中國大陸呼籲，海基、海協兩會交流機制建立不易，長期停滯對兩岸人民都是莫大損失。

他強調，兩岸海基、海協兩會可以逐步展開互訪，促進會務交流，「海基會也期望可以實際赴陸，走訪在陸國人，處理台商和國人各項需求」。

李大維指出，從疫情到全球政經變局，兩岸正經歷許多同樣挑戰，戰爭從來不是解決問題選項，對話、合作、共同促進區域穩定發展為目標，才能讓更多人得到安全和幸福。

李大維指出，海基會是政府唯一授權處理兩岸公權力事務的機構，接受政府委託推動兩岸協商交流與服務工作，期待海基會可以與對岸海協會互動更加緊密、強化合作，務實解決雙方民眾遇到的各項問題。

他強調，希望大陸以民為念、人民優先，讓海基、海協兩會共同秉持最大誠意和善意，就涉及雙方關切議題，務實相互溝通，一起為兩岸人民謀求最大福祉。

他還引述蔡英文總統2月2日台商春節聯誼活動上所表示，海基會赴陸是正向思考，新的職務要走出去，正向積極主動。「我們願意與北京當局展開對話，一起尋求雙方可以接受、促進區域和平以及穩定的可行之道」，海基會就是實踐和平與穩定的一股重要力量。

李大維會後對媒體表示，海基會新人事底定完成，也會循慣例發文給海協會。李大維強調，相信雙方只要有誠意、信心與耐心，就能向前邁進、創造兩岸和平。

代理董事長許勝雄則卸下二年多代理職。他表示，疫情緩和下來，兩岸交流應該要恢復，兩岸和平穩定影響區域安全、兩岸人民福祉，沒有道理兩岸不互動。

此外，國民黨副主席夏立言昨在武漢與台商座談，與會台商呼籲，兩岸要和平共處，不要兵戎相對，且盡快恢復疫前的全面交流，與武漢直航。

武漢台商協會會長蕭永瑞指出，武漢台商一直很關心台灣農漁產品登陸受阻後續處理，夏立言回應表示，大陸方面願積極協助，國民黨會努力去溝通。

武漢 兩會 夏立言

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