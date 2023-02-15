觀察站／政治因素阻陸客 敵意螺旋何時解

總統府前秘書長李大維（右）14日回任海基會董座，陸委會前副主委邱垂正（左）轉任副董事長兼祕書長。（記者蘇健忠／攝影）

時隔三年，台灣再度開放港澳旅客來台自由行，但對來台旅遊最大宗的陸客尚未「解禁 」，陸委會解釋是因「疫情 考量」。其實陸客來台，不會是台灣單方面說了算，當初中國大陸暫停陸客自由行，關鍵就是「兩岸關係」，如今兩岸敵意螺旋有增無減，陸客來台受限政治因素仍遙遙無期，受創的還是觀光 產業。

觀光局今年要吸引600萬國際旅客來台，其中包含一百萬陸客，但陸委會這次決策卻是「港澳行、陸客不行」；陸委會副主委梁文傑昨表示，政府的考慮只有一點，就是對疫情的判斷。

同樣是針對陸客議題，交通部長王國材日前表示，站在交通部立場，他還滿歡迎陸客。當時擔任陸委會副主委的邱垂正「直白」表示，大陸公布境外旅遊試點國家未包括台灣，過去片面暫停陸客來台自由行的「障礙」也仍然存在。

對照梁文傑與邱垂正的說法可以得知，陸客仍無法自由行，所謂的障礙，自然不只是蔡政府口中的疫情因素，而是兩岸政治因素。

回顧2019年7月，大陸片面宣布取消陸客來台自由行，當時的理由就是「鑑於當前兩岸關係」。當時的兩岸關係如果好，陸客自由行不會「突然」取消；過去三年因為疫情，陸客無法來台，台陸雙方都有台階可下。

如今全球疫情趨緩，陸客自由行依舊無法解禁，兩岸都不得不面對政治問題「深水區」。但綜觀最近的兩岸氣氛，大陸境外旅遊試點國家不包含台灣，國民黨副主席夏立言訪陸狂遭民進黨「抹紅」，陸方官員申請來台參加星雲大師圓寂讚頌卻遭質疑有統戰色彩等，都凸顯兩岸現階段的敵意螺旋有增無減。

疫情前的2019年，陸客來台有217萬餘人次，占當年來台旅客數近23%，位居第一。歷經三年多疫情摧殘，觀光業原本期待今年「春暖花開」，但蔡政府執政下的兩岸關係何時能改善、民間對開放陸客，對兩岸交流的期待何時能實現，至今仍是大哉問。