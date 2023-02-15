打臉台灣高層？陸方軍用氣球頻飛台… 國防部：多為氣象探測

台國防部情次室助理次長黃文啓。（取材自國防部直播）

面對解放軍 情蒐空飄氣球 ，國防部 情次室助理次長黃文啓昨天表示，原則上，對國家安全與民生產生威脅者，台灣作法與美國概同，「包括加以擊落」，但並非處置無人機時所界定的「第一擊」；他也說，台灣至今並未遇過須以致命性武器武力去摧毀的目標，台海目前也未發現過美國所擊落載有精密偵蒐設備類型的共軍氣球。

英國金融時報13日引述「台灣高層官員」的話報導表示，台灣近年數十次觀察到中國軍用氣球飛入台灣空域，「平均每月一次」，次數遠比以往所知還多，令人更擔心北京當局可能正準備攻打台灣。

國防部昨舉行記者會，黃文啓受訪表示，台方發現台海周邊空域出現的空飄氣球，絕大部分都屬氣象探測用，體積較小、重量較輕、飛行到一定高度即自行爆裂消失；這類氣球的材質雖為橡膠類製品，在雷達回波上的顯示相對弱，但並非完全偵測不到，他也否認有軍方掌握不到的目標。

黃文啓說，國防部針對空飄氣球有明確處理方式，包括偵測、鑑別與處置三個程序。在偵測到氣球時，會區分是屬民用、體積小、不具威脅性與偵測能力者；若屬於具有偵測功能的氣球，則循「必要手段」處置。

對台方是否做好「擊落」目標的準備？黃文啓表示，台灣目前為止並未遇過須以致命性武器去摧毀的目標；若確認目標具有高度威脅，進入或接近台領海範圍前，處置手段當然包含擊落。

若擊落解放軍空飄氣球，算不算「第一擊」？黃文啓表示，這與過去處置無人機時界定的「第一擊」有所差別，氣球功能是偵察，這種威脅不應與產生武力性行為去混為一談；台海也尚未發現過美國所擊落載有精密偵蒐設備的解放軍氣球。

黃文啓指出，美國本土上空每天出現的氣球數量相當龐大，但其對外公告的，僅限對國家安全有威脅的部分；台灣有詳密處置原則，但不便詳述，原則上台灣針對必須處置的氣球，與美國概同，對國家安全與民生產生威脅者才會處置。