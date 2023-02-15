我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一代巨星劉文正去年病逝賭城 經紀人證實 享壽70歲

圖輯／「偶像始祖」劉文正 歌曲傳遍華語圈、東南亞

港澳赴台自由行鬆綁 陸客何時開放？陸委會：視疫情

記者廖士鋒／台北15日電
陸委會14日宣布，自20日9時起，恢復開放港澳來台自由行，受港澳民眾和旅遊業者歡迎。圖為桃園機場旅客入境情形。（記者黃仲明／攝影）
陸委會14日宣布，自20日9時起，恢復開放港澳來台自由行，受港澳民眾和旅遊業者歡迎。圖為桃園機場旅客入境情形。（記者黃仲明／攝影）

陸委會副主委梁文傑昨宣布，自20日9時起，恢復開放港澳來台自由行，疫情期間實施之港澳居民入境管制措施也將取消。至於何時開放台灣團客赴陸及解禁陸客來台？梁文傑強調，考慮重點是疫情，未來會按指揮中心的判斷處理。

雖然台灣宣布20日起室內不強制戴口罩，但疾管署表示，港澳入境者需遵從「0+7自主防疫」規定，外出仍須全程配戴口罩，直至在台第九天起方改為一般防疫準則。

陸委會指出，開放後符合資格者，可以網路申請臨時停留許可（網簽）方式申請來台，或事先至內政部移民署「境外人士線上申辦系統」（雲端申請停留）申請入出境證。先前2022年11月7日專案開放以團體方式來台觀光措施不再辦理，回歸常態申請。

至於開放港澳自由行，但陸客仍止步，梁文傑強調，尚未開放大陸團客來台，與疫情不確定性仍有關聯。梁文傑表示，「一直以來都是根據疫情判斷漸進式開放」，香港（開放）研議很久，但因有大陸「突然完全解封」，造成政府對疫情判斷的不確定性，才會到現在才宣布。

他並指，香港方面的措施，在台方看來是比較透明開放，其實應該要早一點，但相關機制要完備，「抱歉很多香港朋友沒辦法到台灣過情人節，我們選在情人節宣布，讓大家20號開始」。

被問到這次開放是否有釋出兩岸「春暖花開」訊號？何時開放台灣團客赴陸及解禁陸客來台？梁文傑說，「我們都希望能夠春暖花開」，但重申「不管再怎麼希望，都需由疫情研判，對於港澳比較有把握，但對大陸方面，是比較沒有確定性」。

台方對陸客「禁團令」是自2020年1月指揮中心宣布大陸民眾來台旅遊「暫緩受理」。交通部觀光局也旋即暫停各大旅行社組團赴大陸、港澳旅遊。2020年2月6日、2月11日分別宣布全面暫停大陸地區人士、港澳地區人士來台。

疫情 香港 觀光

上一則

新聞評論／賴清德起手式虛晃三招 壞了賴神之名

下一則

為綠2024拆彈？林智堅道歉 撤回台大學位訴願

延伸閱讀

政務司長：香港金融中心地位堅如磐石

政務司長：香港金融中心地位堅如磐石
情人節鮮花大方買 男士送姑娘 女士送自己

情人節鮮花大方買 男士送姑娘 女士送自己
陸委會：港澳客赴台自由行 2月20日開放申請

陸委會：港澳客赴台自由行 2月20日開放申請
綻放大館 亮麗香港

綻放大館 亮麗香港

熱門新聞

星雲大師舍利子色澤多為法乳般淨白，其他還有紅、黃、藍、黑等琉璃光色的圓形結晶堅固子，莊嚴無比。(取材自人間福報臉書)

佛光山證實 星雲大師燒出舍利子 數量多到難以計數

2023-02-13 21:39
出國支援土耳其震災的台灣搜救隊，預定15日下午抵台。（圖：消防署提供）

為了搶功？傳土耳其把台灣搜救隊「客氣請走」

2023-02-12 02:40
總統蔡英文（右）2日上午在總統府接見由前美國印太司令部司令戴維森（Philip Davidson，退役美海軍上將）（左）率領的美國智庫國家亞洲研究局（NBR）訪問團。（中央社）

美媒：條條大路通台北 疫情後訪台團質變

2023-02-12 18:35
國民黨副主席夏立言(後排中)率團訪問大陸，9日在北京和台商、台生座談。 (中通社)

黑白集／和平近在咫尺 人民不想再吃「芒果乾」

2023-02-10 02:30
照片中的小白點，為2021年9月27日上午8時29分出現在台北市上空的不明氣球。（取材自臉書）

紐時曾引用台北空景… 被揭有怪氣球出現總統府上空

2023-02-09 19:23
星雲法師法體真身封龕，由傳燈樓移至雲居樓圓寂頌讚會場。本報系資料照

外界誤傳星雲法師坐缸圓寂 弟子解答「坐塔」才正確

2023-02-09 09:19

超人氣

更多 >
密州大3死5傷均為學生 倖存者忘不了同學痛苦尖叫求救

密州大3死5傷均為學生 倖存者忘不了同學痛苦尖叫求救
美、英1億人有前期糖尿病 研究：每日服維他命D可改善

美、英1億人有前期糖尿病 研究：每日服維他命D可改善
一人擁有好幾個銀行帳戶 至少可享這4個好處

一人擁有好幾個銀行帳戶 至少可享這4個好處
砸錢進晶片市場？張忠謀告訴裴洛西：美國不要太天真

砸錢進晶片市場？張忠謀告訴裴洛西：美國不要太天真
布碌崙駕車撞人案華人單親爸慘死 孩子接通知以為詐騙

布碌崙駕車撞人案華人單親爸慘死 孩子接通知以為詐騙