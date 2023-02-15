港澳赴台自由行鬆綁 陸客何時開放？陸委會：視疫情

陸委會14日宣布，自20日9時起，恢復開放港澳來台自由行，受港澳民眾和旅遊業者歡迎。圖為桃園機場旅客入境情形。（記者黃仲明／攝影）

陸委會副主委梁文傑昨宣布，自20日9時起，恢復開放港澳來台自由行，疫情 期間實施之港澳居民入境管制措施也將取消。至於何時開放台灣團客赴陸及解禁陸客來台？梁文傑強調，考慮重點是疫情，未來會按指揮中心的判斷處理。

雖然台灣宣布20日起室內不強制戴口罩，但疾管署表示，港澳入境者需遵從「0+7自主防疫」規定，外出仍須全程配戴口罩，直至在台第九天起方改為一般防疫準則。

陸委會指出，開放後符合資格者，可以網路申請臨時停留許可（網簽）方式申請來台，或事先至內政部移民署「境外人士線上申辦系統」（雲端申請停留）申請入出境證。先前2022年11月7日專案開放以團體方式來台觀光 措施不再辦理，回歸常態申請。

至於開放港澳自由行，但陸客仍止步，梁文傑強調，尚未開放大陸團客來台，與疫情不確定性仍有關聯。梁文傑表示，「一直以來都是根據疫情判斷漸進式開放」，香港 （開放）研議很久，但因有大陸「突然完全解封」，造成政府對疫情判斷的不確定性，才會到現在才宣布。

他並指，香港方面的措施，在台方看來是比較透明開放，其實應該要早一點，但相關機制要完備，「抱歉很多香港朋友沒辦法到台灣過情人節，我們選在情人節宣布，讓大家20號開始」。

被問到這次開放是否有釋出兩岸「春暖花開」訊號？何時開放台灣團客赴陸及解禁陸客來台？梁文傑說，「我們都希望能夠春暖花開」，但重申「不管再怎麼希望，都需由疫情研判，對於港澳比較有把握，但對大陸方面，是比較沒有確定性」。

台方對陸客「禁團令」是自2020年1月指揮中心宣布大陸民眾來台旅遊「暫緩受理」。交通部觀光局也旋即暫停各大旅行社組團赴大陸、港澳旅遊。2020年2月6日、2月11日分別宣布全面暫停大陸地區人士、港澳地區人士來台。