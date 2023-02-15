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黑白集／國防部躲氣球 壞了蔡政府一籃子「芒果乾」

黑白集
英國金融時報報導，近年中國大陸軍用氣球飛到台灣空域數十次，平均每月一次，但國防部暫無回應。圖為中央氣象局局長鄭明典日前在臉書貼出同事兩年前拍下的「高空探測汽球」。（本報資料照片）
英國金融時報報導，近年中國大陸軍用氣球飛到台灣空域數十次，平均每月一次，但國防部暫無回應。圖為中央氣象局局長鄭明典日前在臉書貼出同事兩年前拍下的「高空探測汽球」。（本報資料照片）

金融時報報導，台灣高官證實中共軍用氣球頻繁飛入領空，次數比外界所知還多，最近一次是數周前，「入侵平均每個月一次」。國安高官把國家被侵略當成獨家新聞送給外媒，讓國民從外媒口中得知國安訊息，有如東風飛彈飛越台灣上空的翻版。網民譏諷，蔡政府跟著美國吹氣球，不惜打臉自家國防部

氣象局長鄭明典日前提供兩年前照片，指稱不明氣球現身台北上空，圖中可見總統府，被紐約時報引用。國防部澄清，這顆「探空氣球」非在本島上空，而是在40公里外的海上；鄭明典臉書隨即刪去所有相關訊息。豈料，國防部隨即又被「不具名高官」假外媒之手打臉。

對「每月入侵」說，國防部重申對「台海周邊空域」均有效掌握，依威脅程度反制。難得的是，國防部主動證實，近年在台灣周邊偵獲空飄氣球，主要用於蒐集「大氣參數」。軍方含蓄否認領空被入侵，澄清「匪球」無關軍事情蒐，如此政治不正確，難怪話說得投鼠忌器。

美國飛彈射氣球，綠委喊打喊殺，要求國防部比照辦理。外交部與駐美代表大外宣，稱台方對美國遭中國入侵「感同身受」，國安官員加碼宣稱每月被中共入侵。偏偏國防部避戰躲氣球，壞了蔡政府一籃子芒果乾。

國安高官私通外媒暗鬥國防部，中共氣球果然蒐得台國安機密。

國防部 氣球 中共

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